Essen. RWE-Kolumnist Uwe Strootmann macht sich seine Gedanken über Sehnsüchte in diesen schwierigen Zeiten und über ein Wiedersehen an der Hafenstraße.

„Wir alle leben mit einer an unseren Sehnsüchten gestrandeten Seele“ (Elmar Kupke). Als Fan von Rot-Weiss Essen leben wir ja schon lange mit unserer gestrandeten Seele. Allerdings war die Sehnsucht bis vor wenigen Wochen noch eine ganz andere. Diese tief in uns verankerte Sehnsucht nach was Besserem.

Eine Sehnsucht zudem, die bei zuverlässig sportlicher Nichterfüllung der vergangenen Jahre zu oft in zu vielen von uns Verhaltensmuster zu Tage brachte, die einem guten Miteinander leider nicht förderlich waren. Was haben wir die Mannschaft mitunter verbal lang gemacht; uns von ihr und Verein abgewandt. Gerne untermalt mit dem Satz aller Sätze frustrierter Fußballfans: „Hier komme ich nie wieder hin, nächsten Samstag wird gegrillt…“ Ach, was waren das noch für Sehnsüchte.

Es betrifft natürlich auch die Sponsoren

Wie schön war es doch, den eigenen Verein Scheiße zu finden. Es konnte doch keiner ahnen, dass es mal eine Zeit geben wird, in der wir uns nicht damit befassen „müssen“, was unser aller RWE Woche für Woche auf dem Platz so anstellt. In seinen Antworten auf ausgewählte Fragen zur aktuellen Situation lässt Marcus Uhlig mehr als nur durchblicken, dass die Lage ernst ist.

Denn es betrifft nicht nur einen (unseren) Verein als solches. Es betrifft natürlich auch die Sponsoren, die schlimmstenfalls ihrerseits seit Wochen ohne Einnahmen sind. Wie kann man eventuell dann seinen Verpflichtungen nachkommen, auch wenn das rot-weisse Spenderherz sein Füllhorn noch so gerne über den Verein ausschütten würde? Und wie soll der Fan seinen Verein aktuell virtuell oder via Online Shop unterstützen, der vielleicht ebenfalls in Kurzarbeit geschickt wurde. Vielleicht sogar kurz davor steht, seinen/ihren Job zu verlieren?

Nicht jeder verfährt nach dem „Prinzip Adidas“

Auch hier muss nicht nur die Miete beglichen werden. Nicht jeder kann nach dem „Prinzip Adidas“ verfahren. Wir sind Essen, da hat man außer seinem RWE mitunter nicht allzu viel auf der Tasche, beziehungsweise „hohen Kante“! Aber, noch ist nicht aller Tage Abend und ich weiß, dass wir natürlich eines Tages wieder anne Hafenstraße pilgern werden! Das am Fancontainer frisch erworbene „Rot-Weiss Essen, Corona f….. vergessen“ Shirt in der einen und das reelle Stauder in der anderen Hand.

Ein paar Probleme vielleicht, die üblichen Bekannten zu entdecken, da das Haupthaar eher an Siebziger- Jahre-Parties erinnert als an aktuelle Frisuren. Aber, egal gegen wen das erste Spiel „danach“ auch stattfinden wird, sogar egal, in welcher Liga das sein wird: Die Lieder dürften so intensiv gesungen werden wie lange nicht mehr.

Außer einem Leben ohne RWE ist alles zu verkraften

Geht man dieser Tage kurz und bei gebotenem Abstand vor die Tür, so ist festzustellen, dass die Natur einen so freundlich begrüßt wie schon seit Jahren nicht mehr. So bedrohlich das Szenario auch ist, so beunruhigend für Leben und Arbeit zudem: So sehr sehe ich auch eine Chance darin, daraus zu lernen. Zu reduzieren. Wertschätzung zu zeigen. Respekt und Zusammenhalt zu leben.

Und dann wird auch Rot-Weiss Essen weiterleben. Als Einheit zwischen Verein, Fans und Finanzen. In der Gewissheit, dass unsere Seele alles verkraften würde: Außer einem Leben ohne Rot-Weiss Essen. Vielleicht gucken wir einfach noch mal auf unser Konto, ob nicht doch ein Besuch im Online Shop drinsitzt. Jeder Cent hilft unserer Perle vonne Hafenstraße. Und die virtuellen Tickets, dieser wunderbare Freundschaftsbeweis: Man kann sie als Erinnerung an diese Zeit auch einrahmen. Nicht eingelöst helfen sie erst richtig.

Ach ja: Die aufgehängten Danksagungen in der Stadt: Auch noch schnell ein Danke wert!