Jugendfußball RWE-U19 macht Druck – Schonnebeck ist weiter in Gala-Form

Essen. Rot-Weiss Essen siegt, aber Schonnebeck bleibt vor RWE – weil die Spvg innerhalb von fünf Minuten viermal trifft! So lief es für die Jugendteams

Die Liga annehmen, das forderte Simon Hohenberg von seiner Mannschaft. Eine Forderung, die Rot-Weiss Essens U19 an diesem Sonntag beim SC St. Tönis umgesetzt hat. RWE gewann 3:1 (1:1) in der A-Jugend-Niederrheinliga.

Ahmed Etri brachte die die Gäste in Front (30.), ehe Ahrom Yoo den Ausgleich erzielte (39.). RWE verunsicherte der Gegentreffer keineswegs, denn nach der Pause traf zunächst Kapitän Mats Leonard Brune (52.), später sorgte Milot Ademi für die Entscheidung (87.).

Schonnebeck bleibt vor Rot-Weiss Essen auf Rang zwei

Spvg Schonnebecks A-Junioren beeindruckten einmal mehr und rücken nun auf zwei Punkte an den Tabellenführer Meerbusch heran. Beim Tabellennachbarn Viktoria Buchholz gewannen die Schwalben mit 8:1 (1:1).

Ein Kantersieg hatte sich in der ersten Halbzeit nicht angedeutet, obwohl Trainer Dirk Tönnies bereits „ein Spiel auf ein Tor“ sah. Nach Treffern von Conner David Tönnies (9.) und dem Ausgleich von Yassin Andich per Elfmeter (40.) ging es mit einem Unentschieden in die Kabinen.

In der zweiten Halbzeit zeigten die Schonnebecker dann eine starke Vorstellung. Innerhalb von nur fünf Minuten entschieden sie die Partie: Wessels machte einen Hattrick (50., 54. und 55.), Paul Leon Thumalla traf inmitten Wessels Galavorstellung (52). Der Spielstand nach 55 Minuten: 5:1!

Die durch eine Rote Karte geschwächten Gäste fanden auch in der Folge keinen Zugriff. Wessels’ Sturmpartner Tönnies trug sich ein zweites Mal in die Torschützenliste ein (72.). Henri Kvesa (79.) und Lucas Elias Simos (87.) trafen ebenfalls noch.

SGS verliert gegen Uerdingen – RWE-U17 mit starkem Comeback

Die SG Schönebeck hat ihre gute Form hingegen nicht bestätigen können. Die A-Junioren verloren beim Tabellenletzten KFC Uerdingen mit 0:1 (0:0). Uerdingen hatte bisher noch keine Punkte in der jungen Saison holen können. Gegen Schönebeck reichte den Krefeldern Abdulhadi Alamads Treffer (69.).

Und in der U17-Bundesliga? Dort hat RWE seine Comeback-Qualitäten bewiesen. Am Kölner Geißbockheim trennten sich Michael Deluras Mannschaft und die FC-Junioren 3:3 (0:2). In der ersten Halbzeit lief aus Essener Sicht nichts zusammen: Vorne zu ungefährlich, hinten mussten die Rot-Weissen zwei Gegentreffer hinnehmen. Luis Stapelmann und David Samuel Fürst trafen zur Kölner Halbzeitführung (14./39.).

Deluras Team kam deutlich verbessert aus der Pause, er sagte später: „Wir haben das System umgestellt, hatten dann besseren Zugriff und haben das Spiel gemacht.“ Mats Preßler traf zum Anschluss (52.), Furkan Yilmaz besorgte den Ausgleich (64.). Die defensive Anfälligkeit der Gäste zeigte sich einmal mehr in der 69. Minute – Emir Yakisir brachte Köln nach einem Konter erneut in Führung. Aber dann kam noch die Nachspielzeit: Preßler rettete RWE einen Punkt (90.+4) – Delura war „um einige graue Haare“ reicher.

