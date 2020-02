RWE U17 bleibt weiterhin das Maß aller Dinge

U17 Niederrheinliga

Rot-Weiss Essen - Croatia Mülheim 2:0 (1:0).

Dank des zweiten Erfolgs im dritten Spiel des Jahres bleibt RWE das Maß aller Dinge. Wie schon im Hinspiel besiegten die Essener Croatia mit 2:0. Erst in der Schlussphase sorgte Doppelpacker Timur Kesim für klare Verhältnisse. Nach einem Platzverweis gegen die Mülheimer (38.) aufgrund eines Handspiels im Strafraum spielte Essen mehr als eine Halbzeit in Überzahl. Den fälligen Strafstoß hatte Kesim vergeben. „Wir haben uns über weite Strecken schwer getan, weil wir zu viele Tormöglichkeiten liegen gelassen haben“, meinte Trainer Simon Hohenberg. „Es zeichnet uns in dieser Saison aber aus, dass wir so ein Spiel dennoch souverän gewinnen.“

Tore: 1:0 Kesim (22.), 2:0 Kesim (68.).

ETB Schwarz-Weiß Essen - MSV Duisburg 1:5 (0:2). Der ETB verpasste es am Sonntag, für eine Überraschung zu sorgen und musste eine klare Niederlage gegen den Aufstiegskandidaten MSV Duisburg hinnehmen. Spätestens mit dem 0:3 kurz nach der Pause war die Partie entschieden – für mehr als den Ehrentreffer in der Schlussminute reichte es nicht bei den Essenern. „Wir haben kein gutes Spiel gezeigt und hatten einige kapitale Böcke drin. Das hat der MSV gnadenlos bestraft“, haderte Trainer David Steuke. Die Niederlage fiel für ihn „vielleicht etwas zu deutlich“ aus. Aber: „Verdient war sie allemal.“

Tore: 0:1 (12.), 0:2 (25.), 0:3 (43.), 0:4 (55.), 0:5 (59.), 1:5 Fazlija (80.)