RWE im Achtelfinale gegen Leverkusen oder Frankfurt

Essen Ex-Skisprung-Ass Sven Hannawald fischte in der ARD-Sportschau RWE als erstes aus der Lostrommel, aber Wunschlos Schalke blieb aus.

Sven Hannawald sorgte nicht für den großen Wurf: Im Rahmen der ARD-Sportschau fischte er bei der Auslosung zum DFB-Pokal-Achtelfinale als erstes Los Rot-Weiss Essen aus der Trommel. Aber statt des Wunschgegners Schalke 04 bekam das Team von Trainer Christian Neidhart den Sieger der Partie Bayer Leverkusen - Eintracht Frankfurt zugewiesen, die Partie wird in der nächsten Woche ausgetragen.

RWE-Trainer Neidhart bevorzugt Eintracht Frankfurt

Auch Trainer Neidhart, der die Auslosung in einer VIP-Loge des Stadions Essen verfolgte, hatte sich vorher festgelegt: "Wir wünschen uns einen echten Pokalfight, ich persönlich würde Schalke bevorzugen, das wäre schön für die Fans."

Als wenige Minuten später das Los auf die beiden Bundesligisten fiel, war seine Begeisterung der ersten Ernüchterung gewichen: "Es ist natürlich nicht das Wunschlos, aber wir sind froh, überhaupt noch dabei zu sein. Leverkusen spielt eine starke Saison, ich würde lieber die Frankfurter Eintracht nehmen."

RWE-Boss Uhlig: "Wir sind krasser Außenseiter"

Auch RWE-Vorsitzender Marcus Uhlig musste nach der Auslosung erst mal durchschnaufen: "Leverkusen oder Frankfurt - ein supersuper schweres Los. Wir müssen schön demütig bleiben, in der dritten Runde gibt es überhaupt keinen leichten Gegner mehr. Wir sind der krasse Außenseiter, freuen uns aber total auf das Spiel. Wir wollen dennoch unsere Außenseiterchance versuchen, wahrzunehmen; in dem Wissen, dass es noch schwerer wird als in den Runden zuvor."

DFB-Pokal-Achtelfinale am 2./3. Februar

Aber, mit Blick auf den Rückrundenstart am 16. Januar meinte er: "Trotzdem werden wir uns ab sofort auf den Ligaalltag konzentrieren, denn das ist unser Brot-und-Buttergeschäft."

Das Achtelfinale im DFB-Pokal wird erst am 2./3. Februar ausgetragen.

