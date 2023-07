RWE: Heimschlager gegen Münster erst spät am Abend

Rot-Weiss Essen bereitet sich im Trainingslager auf die Saison vor. Transfers, Eindrücke, Testspiele: So präsentiert sich RWE in Wesendorf.

Vonne Hafenstraße – der RWE-Talk: So läuft das Trainingslager in Wesendorf

Essen. Rot-Weiss Essen muss an den ersten acht Spieltagen der Dritten Liga gleich vier Mal am Sonntag antreten. Lesen Sie hier die genauen Termine.

Die nächste Etappe ist geschafft. Fußball-Drittligist Rot-Weiss Essen beendet an diesem Samstag das fünftägige Trainingslager im niedersächsischen Wesendorf. Zum Abschluss steht noch das Testspiel beim Zweitligisten Eintracht Braunschweig auf dem Programm, das um 13 Uhr im Eintracht-Stadion angepfiffen wird.

Für die Gastgeber ist es bereits die Generalprobe für den Saisonauftakt eine Woche später gegen Holstein Kiel. Die Rot-Weissen haben dagegen noch zwei Wochen Zeit, bis es wieder um Punkte geht. RWE hat bekanntlich die Ehre, die Drittliga-Saison zu eröffnen. Am Freitag, 4. August, spielen die Essener beim Halleschen FC. Anstoß ist um 19 Uhr.

Rot-Weiss Essen empfängt Preußen Münster am Sonntagabend

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat die zeitgenauen Ansetzungen der Spieltage 2 bis 8 bekanntgegeben. Und da müssen sich die Fans an der Hafenstraße schon etwas umstellen, denn Rot-Weiss Essen spielt demnach viermal am Sonntag, zweimal Samstag und einmal am Mittwoch.

Und nicht nur das: Auch die Anstoßzeiten sind sehr gewöhnungsbedürftig: So wird die Heimpremiere in der Dritten Liga gegen Erzgebirge Aue am Sonntag, 20. August, erst um 19.30 Uhr angepfiffen. Die gleiche, späte Anstoßzeit gilt auch für den Drittliga-Schlager gegen Aufsteiger Preußen Münster am Sonntag, 27. August.

Die Heimspiele gegen gegen Jahn Regensburg (16. September) und Dynamo Dresden (1. Oktober) wiederum beginnen bereits um 13.30 Uhr.

Rot-Weiss Essen im Trainingslager:

Das DFB-Pokalspiel (1. Hauptrunde) gegen den Zweitligisten Hamburger SV wird am Sonntag, 13. August, ebenfalls früh um 13 Uhr im Stadion an der Hafenstraße angepfiffen.

Die RWE Spiele im Überblick:

Fr. 4. August: Hallescher FC - RWE (19 Uhr)

So., 20. August: RWE - Erzgebirge Aue (19.30 Uhr)

Mi., 23. August: Viktoria Köln - RWE (19 Uhr)

So., 27. August: RWE - Preußen Münster (19.30 Uhr)

Sa., 2. September: SC Freiburg II - RWE (14 Uhr)

Sa., 16. September: RWE - Jahn Regensburg (14 Uhr)

So., 24. September: SSV Ulm - RWE (13.30 Uhr)

So., 1. Oktober: RWE - Dynamo Dresden (13.30 Uhr)

