RWE - der Verein mit den Pferden und den Apotheken

Uwe Strootmann freut sich, dass es am kommenden Samstag in Wiedenbrück für die Rot-Weissen wieder los geht.

Und da laufen sie wieder. Jene Kicker unseres Vertrauens, die in diesem Jahr das jahrelang Unmögliche möglich machen sollen. Die Zwote des 1.FC Köln einmal mehr der Gegner. Zwischen Geißbockheim und Hafenstraße scheinen die berühmten Drähte sehr kurz zu sein, so regelmäßig, wie man sich mittlerweile auch abseits der Ligaspiele zum Kicken verabredet.

Nicht, dass da noch Begehrlichkeiten auf Kölner Seite entstehen! Aber vielleicht traut man es der eigenen Ersten aktuell einfach nicht zu, die jungen Geißböcke adäquat zu fordern. Die jungen Kölner ihrerseits waren es übrigens, die Rot-Weiss Essen die bislang letzte Niederlage beibringen konnten.

Die letzte Niederlage war gegen Köln

Für die Geschichtsbücher: Das war am 27. August 2020 im Rahmen eines geheimen, kurzfristig anberaumten Vorbereitungsspiels auf die aktuelle Saison in Duisburg. Wenn mich die Erinnerung nicht trügt, unterlagen wir damals mit eins zu zwei.

Wer konnte nun ahnen, dass es die bis heute einzige Niederlage bleiben würde?Im ersten Test des neuen Jahres nun konnten die Kölner das Kunststück nicht wiederholen, sondern blieben unsere Roten weiter in der Erfolgsspur. Über gleich 120 Minuten wurde in Köln gegen einen erneut starken Gegner gespielt.

Unglücklicher Auftakt für RWE-Stürmer Pronichev

Aufgeteilt in Startelf und auch starke Elf ging es mit einem 4:1 im Gepäck zurück an die Hafenstraße. Für Maximilian Pronichev war es leider ein unglücklicher Auftakt in das neue Jahr, nachdem schon das vergangene Jahr sportlich nicht zu seinen besten gehören dürfte. Der Einwechselung folgte verletzungsbedingt eine rasche Auswechslung. Gute Besserung an dieser Stelle.

Besserung gelobten ja auch manche Spieler in Hinblick auf ihre Torquote, um diesbezüglich auch den internen „Regler“ ein wenig zu entlasten. Dieser gute Vorsatz für das neue Jahr wurde direkt in die Tat umgesetzt, und somit standen auf der imaginären Anzeigentafel die Namen Hahn, Endres, Futkeu und Platzek als Essener Torschützen.

Tor dürfte Joshua Endres Auftrieb geben

Vor allem für Joshua Endres hat mich dessen Tor sehr gefreut und dürfte ihm Auftrieb geben. Es ist also weiterhin alles so wunderschön rot-weiss rund um uns herum. Aktuell bin ich ziemlich froh, dass wir an den verantwortlichen Positionen durch Christian Neidhart, Jörn Nowak und Marcus Uhlig vertreten werden.

Zur Stadioneröffnung titelte seinerzeit der Revier Sport auf der Titelseite, ich zitiere: "Wir sind auf lange Sicht nicht aufzuhalten“. Das war am 12. August 2012! Jetzt endlich schicken wir uns an, dieser langen Sicht die Linsentrübung zu entfernen und wieder durch eine klare Linse zu ersetzen.

Es wird laut von der Zweiten Liga geträumt

Den drei Genannten obliegt es nun, diesen „Sichtwechsel“ in geordneten Bahnen durchzuführen, schließlich wird rund um den Verein ab und an schon wieder laut von der Zweiten Liga geträumt. Das ist in Anbetracht unserer letzten Dekade natürlich komplett vermessen.

Wir sollten uns aktuell immer noch ruhig und konzentriert auf den Spuren Herbergscher Zitatweisheiten bewegen, denn es bleibt zunächst weiterhin dabei, dass das nächste Spiel immer das schwerste ist und nach dem Spiel vor dem Spiel ist und überhaupt. Ach, man kennt die Sprüche ja.

Mission Aufstieg scheint aktuell nicht gefährdet

Es ist aber auch einfach nicht leicht, den Optimismus inklusive Tabellenplatz zuzüglich Vorfreude so zu bündeln, dass es bei realistischer Vorfreude bliebt. Die Mannschaft wirkt so in sich gefestigt, man mag sich nicht vorstellen, dass diese so lang ersehnte „Mission Aufstieg“ aktuell gefährdet scheint.

Aber, wir sind auch Rot-Weiss Essen, der Verein mit einigen Pferden und Apotheken in der Vergangenheit. Es ist gut, dass es Samstag weitergeht.

