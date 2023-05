Rothe Mühle und Wanderfalke setzen sich ambitionierte Ziele

Essen. Essener Erstligisten KSV Rothe Mühle und KG Wanderfalke starten Samstag in die Bundesliga. Das haben sich die beiden Teams vorgenommen.

Die Essener Kanupolo-Bundesligisten KSV Rothe Mühle (KRM) und KG Wanderfalke (KGW) starten an diesem Wochenende in Liblar in die Saison. Und wie so oft hat sich vor allem Rothe Mühle besonders viel vorgenommen. Im Vorjahr sind die Essener am deutschen Meistertitel vorbeigeschlittert, also nehmen sie einen neuen Anlauf.. „Als letztjähriger Vizemeister brauchen wir nicht zu sagen, dass wir nur ins Halbfinale wollen“, stellt KRM-Coach Michael Konrad klar.

Am Samstag und Sonntag (jeweils ab 10 Uhr) können die Rot-Weissen einen ersten Schritt machen. „Wir waren in der letzten Saison sehr dicht dran. Wir erwarten, dass sich unsere Spieler alle noch ein kleines bisschen steigern“, erklärt Konrad. Fünfeinhalb Monate Vorbereitung liegen hinter dem Team, im Wesentlichen ist die Mannschaft aus der letzten Saison zusammengeblieben.

Vizemeister KSV Rothe Mühle setzt weiterhin auf Kontinuität

Zwei Wechsel hat es allerdings schon gegeben: Timothy Dorn, Eigengewächs und Leistungsträger in der Verteidigung, hat den Verein aus persönlichen Gründen überraschend verlassen. Rothe Mühle reagierte mit der Verpflichtung des englischen U21-Nationalspielers Santanam McCutcheon, der auch im Angriff Qualität besitzt. Der 19-jährige Bruder von KRM-Torwart Shivan McCutcheon sei eine „Investition in die Zukunft“, so Konrad. „Santanam hat gezeigt, dass er für sein Alter bereits sehr weit ist. Er wird uns verstärken, wird sich in der Bundesliga aber erst einmal anpassen müssen.“ Am ersten Spieltag wird das Brüderpaar nicht zur Verfügung stehen.

Malte Heep will mit der KG Wanderfalke Essen an das erfolgreiche Vorjahr anknüpfen. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

Während sich die Spitzenkonkurrenz in der Liga teilweise mit hochkarätigem Personal aus dem Ausland verstärkt hat, setzt Rothe Mühle auf Kontinuität. Der Verein habe das zwar registriert, erklärt Konrad, „aber wir werden deshalb nicht nervös“. Und in der Vorbereitung haben die Essener bewiesen, dass sie mehr als konkurrenzfähig sind – die Auftritte machen Mut. „Ich bin vorsichtig optimistisch“, sagt Konrad. Gleich am Sonntag stehen zwei sportliche Höhepunkte an gegen den Lokalrivalen KG Wanderfalke und den Deutschen Meister 1. Meidericher KC Duisburg.

KG Wanderfalke will an die erfolgreiche Vorsaison anknüpfen

KG Wanderfalke würde gerne an die erfolgreiche Vorsaison anknüpfen, als man Vierter wurde. „Wir haben damals die Leistung bei der deutschen Meisterschaft auf den Punkt gebracht haben“, erinnert sich Kapitän Lukas Körner. Aufs Treppchen solle es wenn möglich gehen. Bei der DM habe es einen „Aha-Moment“ gegeben, der gezeigt hat, was möglich ist, wenn alle an einem Strang ziehen. Das wollen die Werdener nun von Beginn an machen. „Wir fahren nach Liblar und wollen alle Spiele gewinnen. Das ist unser Anspruch, auch wenn es schwer wird.“

Der Gesamteindruck aus den Vorbereitungsturnieren stimmt: „Ich glaube, wenn wir dann einmal am Spieltag mit der ganzen Mannschaft da sind, sind wir sehr leistungsfähig.“ Die Hoffnungen der Wanderfalken ruhen vor allem auf einem Mann: Der russische Nationalspieler Ivan Debelyi zeigte bereits in der Vorbereitung seine Knipser-Qualität. Zuerst war aufgrund des Ukraine-Kriegs unklar, ob der Neuzugang eine Spielberechtigung für den Ligabetrieb erhält – die hat er inzwischen.

Am Wochenende steht im Liblar auch das Essener Derby im Blickpunkt

Tobias Meier hat den Verein aus persönlichen Gründen verlassen. Max Armbruster ist von Rothe Mühle in den erweiterten Bundesliga-Kader von KGW gewechselt, zu dem künftig auch Benjamin Rode aus der eigenen U21 zählen wird.

KRM und KGW spielen am Wochenende gegen Wfr. Liblar, KC Pirat Bergheim, Mülheimer KSF, Meidericher KC Duisburg und natürlich im Derby gegeneinander.

