Rothe Mühle behauptet Platz drei vor KG Wanderfalke

So sehr sich Tom Armbruster, Malte Heep und Jonas Gauselmann von der KG Wanderfalke auch mühten, am Ende blieb nur der Rang hinter Rothe Mühle übrig.

Ivan Debelyi hatte noch einmal freie Bahn, fuhr allein aufs Tor zu und setzte in letzter Sekunde zum Schussversuch aus der Distanz an. Der Ball? Flog eine gefühlte Ewigkeit durch die Luft, bis er von der Latte zurück ins Wasser prallte. Die Uhr? Inzwischen abgelaufen. Der französische Torjäger der KG Wanderfalke (KGW) ließ den Frust an seinem Boot und in Form von wütenden Schreien heraus. Der Essener Kanupolo-Bundesligist kam trotz bester Kontermöglichkeiten nicht über ein 1:1-Unentschieden gegen den Alster-Canoe-Club Hamburg hinaus.

„In der Situation hat er sich, glaube ich, am meisten über seinen nicht verwandelten Wurf und den Spielverlauf an sich geärgert“, klärte KGW-Kapitän Lukas Körner auf. Allerdings kam noch ein weiterer Faktor hinzu, der die Enttäuschung über das Unentschieden im letzten Spiel des abschließenden Hauptrunden-Spieltags steigerte: Dadurch hatten die Werdener Gewissheit, dass sie Lokalrivale KSV Rothe Mühle (KRM) in der Endabrechnung nicht mehr überholen können.

Rothe Mühle behauptete den Drei-Punkte-Vorsprung

Mit einem Sieg hätten sie KRM vor dessen letztem Spiel gegen RKV Berlin, das die Rot-Weißen aber ohnehin souverän für sich entschieden (4:2), unter Druck setzen können. Die Wanderfalken hätten vor ihrem letzten Spiel „Gedanken in diese Richtung kreisen lassen“, so Körner. „Das wäre schon cool gewesen.“ Letztlich blieb den Werdenern nur Platz vier – dennoch eine beachtliche Platzierung.

Rothe Mühle behauptete souverän mit drei Punkten Vorsprung den dritten Rang vor KGW. „Das Ziel ist weiterhin der Titel, wir sind mit der Ausgangslage ganz zufrieden“, erklärt KRM-Coach Michael Konrad. Seine Jungs treffen im Playoff-Viertelfinale bei der Deutschen Meisterschaft im August (9.-13.) in Köln auf die Wassersportfreunde Liblar.

„So wechselhaft wie wir uns zuletzt teilweise präsentiert haben, zählen wir nicht unbedingt zum ganz heißen Favoritenkreis“, weiß Konrad. Für die Wanderfalken, die im Viertelfinale auf den RSV Hannover treffen, den sie am letzten Spieltag mit 5:1 bezwangen, gehe es darum, „drei super Tage auf der DM zu erwischen und dann schauen wir, wo die Reise hingeht“, meint Körner. In das Duell gegen Hannover gehe man jedenfalls als Favorit, so der Kapitän.

Dennoch steht vor beiden Essener Vereinen zweifelsohne noch etwas Arbeit, wie sich am letzten Spieltag zeigte: Die Wanderfalken müssen die einfachen Ballverluste, „die sich durch das ganze Wochenende gezogen haben“, und die individuellen Fehler abstellen. Drei Siege verbuchten die Werdener, spielten zwei Mal Unentschieden und verloren nur einmal – und das äußerst knapp mit 1:2 gegen Hauptrundensieger Havelbrüder Berlin.

Qualitativ ist KGW in diesem Jahr – auch aufgrund der Verpflichtung Debelyis – zweifelsohne hochkarätig besetzt, stellt sich allerdings immer wieder selbst ein Bein. Rothe Mühle setzte den Negativtrend von den Finals bei der 2:3-Niederlage gegen Hamburg zuerst fort – trotz Führung. „Da waren alle deprimiert“, so Konrad. Es folgten allerdings drei Siege in Folge gegen Glauchau (11:4), Hannover (3:2) und KCNW Berlin (6:1).

Rote Karte gegen Leon Konrad

Gebremst wurde die Euphorie durch die Rote Karte gegen Leon Konrad wegen Schiedsrichterbeleidigung gegen KCNW. „Die hat uns dann doch ein bisschen aus dem Konzept gebracht“, erklärte Konrad. Gegen die drückend überlegenen Havelbrüder Berlin war KRM beim 1:6 chancenlos – zu viele einfache Ballverluste, kaum Torchancen. „Da haben Kraft und Überzeugung gefehlt“, kommentierte Konrad. Durch den überzeugenden Sieg gegen RKV Berlin (4:2) habe man zum Abschluss des Spieltags aber bestätigt, „dass wir zurecht unter den ersten Drei stehen“.

Die Abwehr mit der defensiven 4:0-Deckung, bei der alle Spieler auf einer Linie verteidigen, hat sich inzwischen stabilisiert. Im Angriff muss Rothe Mühle allerdings noch effizienter und zielstrebiger werden. „Da sind wir nicht gut genug. Da gibt es andere Mannschaften, die das besser machen“, so Konrad.

Essener Ergebnisse des letzten Bundesliga-Spieltags: KSV Rothe Mühle (KRM)ACC Hamburg – KRM 3:2KSV Glauchau – KRM 4:11RSV Hannover – KRM 2:3KC Nord-West Berlin – KRM 1:6Havelbrüder Berlin – KRM 6:1RKV Berlin – KRM 2:4.KG Wanderfalke (KGW)KC Nord-West Berlin – KGW 1:2RSV Hannover – KGW 1:5RKV Berlin – KGW 3:3Havelbrüder Berlin – KGW 2:1KSV Glauchau – KGW 3:4ACC Hamburg – KGW 1:1.

