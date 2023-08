Rot-Weiss Essen: Youngster Ben Heuser hat neuen Verein

Es war ein denkwürdiges Pokalspiel zwischen Rot-Weiss Essen und dem Hamburger SV. RWE holte drei Rückstande auf, verlor aber dennoch mit 3:4 nach Verlängerung. In unserem RWE-Talk "vonne Hafenstraße" analysieren Ralf Wilhelm, Krystian Wozniak und Martin Herms dieses Pokal-Spektakel und sprechen über die Folgen für die Transferplanung von RWE.

Essen. RWE leiht 19-jähriges Talent in die Oberliga aus. Noch immer stehen zwei Spieler auf der Gehaltsliste des Drittligisten, die den Etat belasten.

Dass Youngster Ben Heuser den Drittligisten Rot-Weiss Essen verlassen wird, ist seit Wochen klar. Nun steht fest, wohin die Reise geht für den offensiven Mittelfeldspieler: Er ist mit sofortiger Wirkung in dieser Saison für den Oberligisten FC Cosmos Koblenz am Ball.

Allerdings werden die Rot-Weissen den talentierten Fußballer im Auge behalten, denn er wechselt nur auf Leihbasis nach Koblenz. „Für Ben ist es jetzt wichtig, viel Spielzeit zu sammeln und den Übergang in den Seniorenbereich zu schaffen, um in seiner Entwicklung voranzukommen. Wir wünschen ihm für seine Zeit in Koblenz alles Gute und werden seine Entwicklung weiterverfolgen“, sagt Marcus Steegmann, Direktor Profifußball.

Rot-Weiss Essen möchte sich noch verstärken

Ben Heuser durchlief die Jugendmannschaften bei den Rot-Weissen und war mit 15 Einsätzen und vier Treffern einer der Leistungsträger der letztjährigen U19. Zu Beginn dieser Saison erhielt der gebürtige Schweizer einen Vertrag für die Profimannschaft, für die er bislang in drei Niederrheinpokal-Spielen auflief.

Nach dieser Personalie bleiben noch Erolind Krasniqi und Clemens Fandrich, die RWE von der Gehaltsliste bekommen möchte. Nicht einfach, wie es scheint. Krasniqi plagen derzeit Verletzungsprobleme (Knie), der gestandene Fandrich hat sich zwischenzeitlich schon nach einem Job in Frankreich umgesehen, der Heimat seiner Ehefrau. Vor allem der zweitligaerfahrene Routinier dürfte den Etat der Rot-Weissen belasten.

Die RWE-Verantwortlichen haben aber bereits signalisiert, dass man sich noch Verstärkungen vorstellen könnten, sowohl für die Defensive als auch für die Offensive. Auch der Vorsitzende Marcus Uhlig hat angedeutet, dass sich sich in dieser Hinsicht noch etwas tun wird.

Nach dem unglücklichen Aus im DFB-Pokal gegen den Zweitligisten Hamburger SV (3:4), hat Rot-Weiss Essen am kommenden Sonntag Heimpremiere in der Dritten Liga. Zu Gast an der Hafenstraße ist Erzgebirge Aue, und das zu ungewöhnlich später Anstoßzeit von 19.30 Uhr.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt’s hier: RWE

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen