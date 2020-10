Rot-Weiss Essen will vor 5000 Fans zweiten Heimsieg landen

Diesen Moment hat Rot-Weiss Essen herbeigesehnt: Zum Spiel gegen Fortuna Düsseldorf II werden an diesem Freitag (19.30 Uhr) an der Hafenstraße die Stadiontore geöffnet und erstmals seit einem halben Jahr dürfen 5000 Fans hinein - also alle Dauerkartenbesitzer. Mit viel Herzblut und Engagement hat Rot-Weiss in den vergangenen Monaten ein Hygiene-Konzept ausgetüftelt, das diesen Besuch erst ermöglicht, der doch so wichtig ist für den Regionalligisten - sportlich und für die Vereinskasse.

Gleichwohl hält die Ungewissheit an, denn die Infektionszahlen in Essen steigen bedenklich. Und unmöglich erscheint es nicht, dass die Gesundheitsbehörde ihre Genehmigung doch noch kurzfristig zurückziehen könnte und die Türen weiter verschlossen blieben.

Zwei Gastspieler bei den Trainingseinheiten Rot-Weiss hatte unter der Woche in Torhüter Dominik Schönnenbeck (19/ Bor. Dortmund II) und Innenverteidiger Felix Weber (25/ vereinslos) zwei Gastspieler imTraining. Der junge Schönnenbeck sollte den Ausfall des U19-Torhüters Jannik Hermans kompensieren, der ansonsten immer dabei ist. An Weber ist RWE interessiert. Er spielte zuletzt bei Drittligisten 1860 München und absolvierte dort 54 Spiele in der 3. Liga sowie ein Spiel in der 2. Liga Die Rot-Weissen wollen sich ein Bild machen über die Physis und Form des Defensivspielers und zudem testen, ob es menschlich passt.

Rot-Weiss Essen und Fortuna Düsseldorf noch unbesiegt

Selbstverständlich freuen sich alle auf ein Spiel vor Publikum. „Die Vorfreude ist riesig“, sagt RWE-Trainer Christian Neidhart, der am Donnerstag 52 Jahre alt geworden ist. „Endlich wieder Stadion-Atmosphäre schnuppern und von unseren Fans unterstützt zu werden, das ist super. Wenn das Spiel auf der Kippe steht, wäre es schon gut, wenn die Hütte voll ist. Aber ich habe schon unter der Woche gesagt: Ich glaube es erst, wenn die Fans auch da sind.“

Den Push von den Rängen könnte seine Mannschaft möglicherweise sehr gut gebrauchen, denn die Düsseldorfer sind wie die Gastgeber ungeschlagen und könnten sich als unangenehmer Widersacher erweisen. „Das ist eine starke Mannschaft, mit einem sehr guten Umschaltspiel“, beschreibt Neidhart. Was die Rheinländer zuletzt gegen Sportfreunde Lotte eindrucksvoll demonstrierten.

Felix Backszat erwartet mit Rot-Weiss Essen wie hier in Lippstadt viel Gegenwehr. Foto: Thorsten Tillmann

Gegner ist bekannt für gefährliches Umschaltspiel

„Sie haben da auch in unterschiedlichen Systemen gespielt, waren gnadenlos effektiv und haben die gegnerischen Fehler sofort ausgenutzt.“ In Zahlen: Die Fortuna fertigte Lotte mit 6:0 ab. Damit haben die Düsseldorfer als Tabellendritter die meisten Tore (14) in der Liga erzielt und die wenigsten, nämlich nur eines, in fünf Spielen kassiert.

Relativieren muss man allerdings die ansehnliche Bilanz, denn unter den Gegnern waren Mannschaften, die allgemein nicht so hoch gehandelt werden: Straelen (1:1), Homberg (4:0), Wuppertal (3:0) und 1. FC Köln II (0:0).

Wie auch immer, die Rot-Weissen müssen sich vorsehen, dürfen keinesfalls so fahrlässig agieren wie beim Heimspiel gegen Ahlen (3:2), als sie nach Nachlässigkeiten in der Defensive zweimal ausgekontert wurden und jeweils ein Gegentor kassierten. „Wir müssen kompakt stehen und geduldig sein, aber dennoch nach vorne spielen“, ahnt Neidhart. Seine Mannschaft gilt gemeinhin als Favorit, der die Initiative ergreifen und das Spiel machen muss. In dieser Rolle sei man auch immer ein bisschen anfälliger bei den Umschaltmomenten des Gegners.

RWE-Trainer Christian Neidhart erkennt positive Entwicklung

Christian Neidhart erkennt allerdings eine positive Entwicklung bei seinem Team: „Es kann ja bei einer neuformierten Mannschaft nicht alles gleich am ersten Spieltag funktionieren, aber wir haben uns von Spiel zu Spiel gesteigert.“ Gleichwohl bleibt der RWE-Coach bei seiner Einschätzung für diesen Freitag: „Fortuna Düsseldorf wird nicht einfach, das wird eine spannende Aufgabe.“