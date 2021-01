Fußball Rot-Weiss Essen will in Köln den Rhythmus wieder aufnehmen

Essen Regionalliga-Spitzenreiter bestreitet am Sonntag Test beim Liga-Konkurrenten 1. FC Köln II. Einspielen ist wichtiger als Experimente.

Das Jahr ist noch ganz jung, doch Rot-Weiss Essen befindet sich längst schon wieder im Alltagstrott. Keine zwei Wochen hatte der ungeschlagene Regionalliga-Spitzenreiter Zeit, um sich von der langen Hinrunde zu erholen und durchzuschnaufen.

Immerhin konnte RWE die Zeit nach einer überragenden Bilanz (50 Punkte aus 20 Spielen und Runde drei im DFB-Pokal) genießen, von einer Winterpause kann trotzdem keine Rede sein. Zu Wochenbeginn hat Trainer Christian Neidhart mit seinem Team das Training wieder aufgenommen.

Am kommenden Sonntag (12 Uhr) steht unter Ausschluss der Öffentlichkeit ein Testspiel gegen den Liga-Konkurrenten 1. FC Köln II auf dem Terminplan und Samstag in einer Woche, am 16. Januar, geht's dann auch schon weiter im Punktekampf mit der Auswärtspartie beim SC Wiedenbrück.

20 Spiele hat RWE noch vor der Brust, es bleibt also ein weiter, beschwerlicher Weg bis zum ersehnten Aufstieg in die 3. Liga.

Äußere Bedingungen nicht gerade einladend

"Der Alltag ist relativ schnell wieder eingekehrt", bestätigt Christian Neidhart. "Wir konnten allerdings auch nahtlos dort anknüpfen, wo wir aufgehört hatten. Die Jungs haben sich in einem guten Zustand zurückgemeldet. Es macht wirklich viel Spaß mit ihnen zu arbeiten."

Auch wenn die äußeren Bedingungen derzeit nicht gerade einladend sind. Das nasskalte Wetter und der tiefe Boden dürften den Spaßfaktor wohl kaum erhöhen.

Nach wie vor haben die Rot-Weissen keine Verletzungsprobleme, so dass nur David Sauerland (Kreuzbandriss) fehlt. Aktuell gebe es auch keine Anzeichen, sagt der Cheftrainer, dass sich der Kader verändern könnte, dass ein Spieler kommt oder jemand den Verein verlassen will. Der Markt bietet allerdings aufgrund von Corona auch nur sehr eingeschränkte Alternativen an.

RWE-Trainer kennt Kölner Kollegen gut

Das gilt auch für die Suche nach einem Sparringspartner. Die Bundesligisten und die 3. Liga sind allesamt an diesem Wochenende am Ball. Da boten sich die "jungen Geißböcke" förmlich an. Christian Neidhart und der Kölner Kollege Mark Zimmermann können gut miteinander, der "Effzeh" ist außerdem spielstark und damit prädestiniert für einen Kick auf höherem Niveau - sofern es die Platzverhältnisse überhaupt zulassen.

Der Essener Cedric Harenbrock ist vor Lukas Nottbeck am Ball. Foto: Thorsten Tillmann

Anfang Dezember besiegte RWE den Tabellensiebten an der Hafenstraße mit 3:1, die Kölner wiederum hatten in der Vorbereitung die "Roten" bei einem Geheimtest mit 2:1 bezwungen. Das Rückrundenspiel in der Regionalliga steht dann erst Mitte Mai auf dem Programm.

Wieder einspielen für den Liga-Alltag

Ein Testspiel ist stets eine willkommene Gelegenheit, etwas zu probieren und den Spielern, die zuvor wenig Einsatzzeit bekamen, die Chance zu geben, sich zu empfehlen. Aber ganz so experimentierfreudig will es Christian Neidhart dann doch nicht angehen. "Wir haben nur dieses eine Spiel, denn in einer Woche geht es ja schon wieder los", sagt er.

Gleichwohl wird der eine oder andere Spieler im Kader wohl schon eine Chance bekommen, sich zu beweisen, denn je nachdem wie der Gastgeber am Sonntag personell aufgestellt ist (z.B. Verstärkung von den Profis), könnte man bei diesem Form-Check auch eine Spielzeit von 2x60 oder 4x30 Minuten vereinbaren.

