Die Wege von Benjamin Wallquist und Rot-Weiss Essen trennen sich. Der 20-jährige Abwehrspieler verlässt die Hafenstraße mit sofortiger Wirkung und wechselt zum FC Juniors OÖ in die zweite österreichische Liga.

„Benjamin hatte kein einfaches halbes Jahr bei uns. Um sich weiterzuentwickeln, benötigt er Spielpraxis, die wir ihm hier nicht in ausreichendem Maße bieten konnten. Daher freuen wir uns für Benni, dass er nun die Möglichkeit erhält, einen neuen Anlauf in seiner Heimat zu starten“, sagt RWE-Sportdirektor Jörn Nowak. Der Abschied kommt nicht unerwartet. Spätestens als er im Januar nicht mit ins Trainingslager nach Andalusien reiste, kündigte sich diese Entscheidung an.

Neuzugang mit vielversprechender Vita

Wallquist wechselte im vergangenen Sommer von der TSG Hoffenheim zu Rot-Weiss Essen mit einer bis dahin vielversprechenden sportlichen Vita. Er wurde bei RB Salzburg ausgebildet und entwickelte sich dort zum Führungsspieler. 2017 wurde er von Hoffenheim für die U19 verpflichtet. Dort führte er sein Team nicht nur in der Junioren-Bundesliga als Kapitän aufs Feld, sondern war auch in der UEFA Youth League am Ball, wo die TSG bis ins Halbfinale vorstieß. Internationale Erfahrung sammelte Wallquist auch mit der Nationalmannschaft, wo der gebürtige Wiener seit der U15 am Ball war und zuletzt die Kapitänsbinde der U19 Österreichs trug.

Bei RWE kam in der Regionalliga jedoch nicht zum Einsatz. Im Niederrheinpokal absolvierte der Innenverteidiger zwei Partien.