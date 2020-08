Rot-Weiss Essen: Testspiel bei Kickers Offenbach fällt aus

Essen. Gastgeber Offenbach hat die Partie kurzfristig abgesagt. Essener Regionalligist testet nun am nächsten Samstag gegen Oberligisten TuS Ennepetal.

Das Vorbereitungsspiel von Rot-Weiss Essen am heutigen Mittwoch beim Südwest-Regionalligisten Kickers Offenbach ist kurzfristig von den Gastgebern abgesagt worden. Auf der Homepage des OFC wird die Absage allerdings nicht begründet. Aber der Verdacht liegt nah, dass es einen Corona-Fall innerhalb des Offenbacher Teams gibt. Zumal der Verein noch darüber informieren will, wie der weitere Vorbereitungsplan aussehen wird.

In der Region ist die Infektionszahl so hoch, dass dort die Corona-Auflagen bereits verschärft worden sind. Das Testspiel gegen RWE sollte auch in Heusenstamm stattfinden, knapp eine Viertelstunde Autofahrt von Offenbach entfernt

Samstag an der Hafenstraße gegen TuS Ennepetal

Das Team von Trainer Christian Neidhart hat den nächsten Test am kommenden Samstag gegen den Oberligisten TuS Ennepetal (11 Uhr, Trainingsplatz Hafenstraße.). Dieses Duell wird aufgrund der Corona-Auflagen unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden.

Am nächsten Dienstag wird RWE dann bis Samstag, 15. August, ein Trainingslager in Herzlake beziehen. Dort ist am Donnerstag in einer Woche ein Testspiel gegen den Oberligisten Blau-Weiß Lohne vereinbart worden.