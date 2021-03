Rot-Weiss Essen sucht einen neuen Trainer für die U19

Damian Apfeld wird in der kommenden Saison nicht mehr U19-Trainer bei Rot-Weiss Essen sein.

Im Zuge der Umstrukturierung im Nachwuchsleistungszentrum hat sich RWE entschlossen, auch auf der Trainerbank neu Impulse zu setzen.

Fußball-Regionalligist Rot-Weiss Essen sucht für die kommenden Saison einen neuen U19-Trainer. Der bisherige Coach Damian Apfeld wird die Mannschaft aber noch bis zum Ende dieser Spielzeit hin betreuen.

„Im Rahmen unseres Umstrukturierungsprozesses im NLZ haben wir uns auch Gedanken um die Trainerposition unserer U19 gemacht. Dabei sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass wir hier eine Veränderung vornehmen und neue Impulse setzen möchten“, sagt RWE-Sportdirektor Jörn Nowak. RWE würde ihn, so Nowak, gern weiterhin in anderer Position an den Verein binden.

Apfeld übernahm die rot-weisse U19 als Niederrheinligisten im Sommer 2017 und konnte in seiner Zeit zweimal den Aufstieg in die A-Junioren Bundesliga feiern. Insgesamt betreute er seine Mannschaft in 29 Bundesliga- sowie 44 Niederrheinliga-Partien.