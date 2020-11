Rot-Weiss Essen stellt sich auf kampfbetontes Spiel ein

Die Erfolgsgeschichte ist mittlerweile ein ordentlicher Wälzer. Verloren hat Rot-Weiss Essen in dieser Saison noch nicht und von 15 Spielen immerhin elf gewonnen. Das nennt man auch würdiger Spitzenreiter. Und je länger die Serie hält, desto ausgeprägter ist vermutlich der Ehrgeiz der Konkurrenz, dem Favoriten ein Bein zu stellen. Die nächste Chance dazu hat die Alemannia aus Aachen am Sonntag zu Hause auf dem Tivoli (14 Uhr).

Unter der Woche landeten die Rot-Weissen auch einen Prestige-Erfolg. Mit 6:1 fegten sie den Wuppertaler SV aus dem Stadion. Das ist eine Ansage. „Aber wir wissen das Ergebnis einzuschätzen“, versichert RWE-Trainer Christian Neidhart. Es sei eine gute Momentaufnahme, aber Dortmund habe man dadurch schon etwas mehr unter Druck gesetzt.

Verschiedene Zutaten für das Erfolgsrezept

Es gibt verschiedene Zutaten für das Essener Erfolgsrezept, denn mit einem Top-Mann allein wird man im Mannschaftssport nicht allzu weit kommen. Zum entscheidenden Vorteil könnte es aber werden, einen Torjäger wie Simon Engelmann in seinen Reihen zu haben . Mittlerweile hat der Neuzugang aus Rödinghausen 14 Treffer erzielt. Übrigens hat der 31-Jährige damit vier Tore mehr erzielt als die Alemannia insgesamt in der laufenden Spielzeit.

Auch Neuzugang Isaiah Young (hier gegen Wuppertals Joey Paul Müller) belebt die Offensive der Rot-Weissen. Foto: Thorsten Tillmann

Die magere Ausbeute, es ist der schlechteste Wert der Liga, ist allerdings auch ungewöhnlichen Umständen geschuldet. Kein Team in der Regionalliga wurde so von coronabedingten Absagen getroffen wie Aachen. Erst elf Spiele weist die Statistik vor dem 18. Spieltag aus, davon haben die Aachener neun zu Hause bestritten. Unter der Woche war es erst ihr zweiter Auftritt überhaupt in der Fremde, der bei den Sportfreunden Lotte mit einer Enttäuschung (0:1) endete. Die Gäste mussten aber schon nach zehn Minuten ohne Kapitän Heinze (Rot wegen Notbremse) zurechtkommen.

Rot-Weiss Essen ist im Bayern-Style unterwegs

Die Aufgabe wird nicht leicht, das vermutet auch Christian Neidhart mit gebührendem Respekt. „Es wird sicher ein kampfbetontes Spiel. Aber auch darauf werden wir uns einstellen.“ Dass die Essener da flexibel sind, haben sie vor einer Woche in Homberg gezeigt, wo sie auf schwierigen Geläuf zu einem 4:0-Erfolg galoppierten . Man sei aber ohnehin im „Bayern-Style“ unterwegs, witzelt Neidhart. Auch sein Team müsse wie der Champions-League-Sieger aus dem Süden praktisch jedes Spiel gewinnen, nicht zuletzt, weil der BVB als direkter Konkurrent stark sei und sehr konstant spiele. Auch wie in der 1. Liga. „Deshalb müssen wir weiter unsere Hausaufgaben machen und Punkte holen, Punkte holen...“

Rot-Weiss wird sich auf dem Tivoli wie an jedem Spieltag neu orientieren – auch personell. Torhüter Daniel Davari jedenfalls wird Sonntag nicht dabei sein . Er wurde vor dem Wuppertal-Spiel positiv auf das Corona-Virus getestet und befindet sich in Quarantäne. „Die Geschichte mit Davari war schon ein Schock für uns. Wenn ein Stabilisator hinten ausfällt, der dir stets Rückhalt gegeben hat, dann muss man das erst mal verdauen“, gibt Neidhart zu.

Marcel Platzek bietet sich immer als Alternative an. In Homberg stand der Stürmer in der Start-Elf. Foto: Thorsten Tillmann

Torwart Jakob Golz machte seinen Job tadellos

Bedenken aber hatte er nicht. Jakob Golz, die Nummer eins vom Vorjahr, machte seine Sache gegen Wuppertal tadellos, auch wenn er nach fünf Minuten ein Gegentore hinnehmen musste. „Wir haben zwei Top-Keeper, das hat Jakob deutlich gezeigt. Er war nicht nervös und hat seinen Part erledigt“, lobt Neidhart. „Ich weiß, was er kann, und angesichts seines Potenzials hätte er auch schon 15 Spiele haben können.“ Immerhin gegen Wuppertal wird er seinen zweiten Liga-Einsatz bekommen.

Ganz so viele mehr werden es allerdings nach Stand der Dinge nicht werden, denn allgemein wird erwartet, dass Daniel Davari nach zehn Tagen wieder angreifen wird.

Trainer bieten sich reichlich Alternativen

Das Beispiel auf der Torhüter-Position belegt ebenfalls, dass der RWE-Trainer reichlich Alternativen hat und das Gerüst trotz des einen oder anderen Wechsels bisher nicht wankt. Und so wie die Jungs bislang spielen, machen sie es dem Trainer nicht leicht, sich zu entscheiden. Egal, ob gerade rustikale Kampfkraft gefragt ist oder filigraner Spielwitz.