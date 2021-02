Rot-Weiss Essen: Spiel am Samstag bei RW Ahlen abgesagt

Essen Nach den heftigen Schneefällen ist der Rasen für das RWE-Spiel im Wersestadion nicht bespielbar. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest.

Rot-Weiss Essen muss weiterhin pausieren. Nach der Absage des Regionalliga-Spitzenspiels an der Hafenstraße am vergangenen Samstag gegen Borussia Dortmund II (Platz nicht bespielbar) fällt auch das Duell an diesem Samstag beim Tabellenschlusslicht RW Ahlen aus. Der Rasen im Wersestadion ist nach den heftigen Schneefällen wie erwartet ebenfalls nicht bespielbar. Die Stadt Ahlen sperrte die Anlage am Donnerstag.

Die Nachholtermine sind noch nicht bekannt, sollen aber in Kürze folgen. Derweil muss RWE-Trainer Christian Neidhart auch bei der täglichen Arbeit improvisieren. Die Trainingsanlage an der Hafenstraße können die Fußballer aufgrund der Witterungsverhältnisse nicht nutzen, so dass sie auch schon mal in die Soccer-Halle ausweichen, um wenigstens etwas mit dem Ball arbeiten zu können.