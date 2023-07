Niederrheinpokal: Rot-Weiss Essen gastiert bei Bezirksligist

Essen. Die erste Runde im Niederrheinpokal ist am Montag ausgelost worden. Ein Essener Kracher ist auch dabei. Hier die 32 Paarungen im Überblick.

Der Fußball-Niederrheinpokal geht in eine neue Runde. Erst Anfang Juni hatte Rot-Weiss Essen mit einem 2:0-Sieg an der Hafenstraße gegen RW Oberhausen den Pott in der Saison 2022/23 geholt und wird nun am 13. August den Zweitligisten Hamburger SV an der Hafenstraße zur ersten Hauptrunde im DFB-Pokal empfangen.

Diese lukrative Runde auf nationaler Ebene ist das ultimative Ziel, doch der Weg dorthin ist weit und steinig. Titelverteidiger RWE gehört neben dem Drittliga-Rivalen MSV Duisburg einmal mehr zu den Top-Favoriten. Und die Auftaktrunde ist nicht mehr als eine Pflichtaufgabe. Das Team von Trainer Christoph Dabrowski spielt beim Bezirksligisten SuS Dinslaken. Der MSV Duisburg gastiert beim FSV Vohwinkel.

Tusem Essen empfängt den Oberliga-Aufsteiger Adler Union Frintrop

Einen Knaller gibt es allerdings aus Essener Sicht: Bezirksligist Tusem Essen empfängt den Oberliga-Aufsteiger Adler Union Frintrop zum Pokalderby. Die anderen beiden hiesigen Oberligisten haben es da leichter getroffen: Die Spvg. Schonnebeck reist zum A-Kreisligisten Westfalia Anholt, der ETB Schwarz-Weiß bekommt es mit dem Düsseldorfer Bezirksligisten Sparta Bilk zu tun.

Ein schwere Aufgabe hat der ambitionierte Bezirksligist SV Burgaltendorf gegen den Oberligisten SC St. Tönis, das gleiche gilt für Rhenania Bottrop (Bezirksliga), die den Fünftligisten TVD Velbert zu Gast hat. Landesligist VfB Frohnhausen ist gegen den Oberligisten VfB Homberg nur Außenseiter, FC Kray wiederum gegen Genc Osman Duisburg (Bezirksliga) leicht favorisiert.

64 Vereine befanden sich im Lostopf, aus dem am Montagabend die Paarungen für die erste Runde auf Verbandseben ermittelt wurden. Als „Losfee“ fungierte MSV-Ikone Bernard Dietz. Die erste Runde soll zwischen dem 29. und 31. August ausgespielt werden.

Paarungen mit den Klubs aus Essen, Bottrop und Velbert

VfB Frohnhausen (LL) - VfB Homberg (OL)

Westfalia Anholt (KL A) - Spvg. Schonnebeck (OL)

Tusem Essen (BZ) - Adler Union Frintrop (OL)

SV Burgaltendorf (BZ) - SC St. Tönis (OL)

SuS Dinslaken (BZ) - Rot-Weiss Essen

FC Kray (LL) - Genc Osman Duisburg (BZ)

Sparta Bilk (BZ) - ETB Schwarz-Weiß (OL)

VfR Krefeld-Fischeln - TSV Meerbusch

TuRa Brüggen - SV Sonsbeck

Arminia Klosterhardt - Rot-Weiß Oberhausen

Spielvereinigung Hilden - SF Baumberg

SF Lowick - VfB Hilden

SSV Grefrath - KFC Uerdingen

TSV Beyenburg - 1. FC Kleve

MSV Düsseldorf - Germania Ratingen

GSV Moers - SV Straelen

FC Remscheid - Wuppertaler SV

FSV Vohwinkel - MSV Duisburg

Rhenania Bottrop - TVD Velbert

Rheinland Hamborn - 1. FC Bocholt

1. Spvg. Solingen-Wald - SSVg Velbert

Alemannia Pfalzdorf - Hamborn 07

Rather SV - PSV Wesel-Lackhausen

Schwarz-Weiß Alstaden - Cronenberger SC

DV Solingen - Germania Wuppertal

SV Mönchengladbach - 1. FC Viersen

1. FC Lintfort - 1. FC Monheim

FSV Duisburg - Victoria Mennrath

DJK Neuss - TuRU Düsseldorf

Bayer Dormagen - VfL Jüchen-Garzweiler

OSC Rheinhausen - TSV Wachtendonk-Wankum

Frauen, 1. Runde

FC Kray (LL) - CfR Links (NL)

Rhenania Bottrop (LL) - TUSA 06 Düsseldorf (NL)

