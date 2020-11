Rot-Weiss Essen genießt in Corona-Zeiten gute Reputation

Essen. Essener Regionalligist ist in den Medien stellvertretend für viele Vereine, die in Not geraten sind. Auch sportlich zeigt Rot-Weiss Essen Moral.

Das erste Spiel seit ewigen Zeiten im (neuen) Parkstadion hat die aktuell herrschenden Bedingungen und Eigenheiten der Liga noch einmal kräftig unterstrichen. Man hat das ja dort in Gelsenkirchen durchaus gut gemacht mit dem Erhalt der Gegengerade (auch wenn man das mit dem einzig verbliebenen Flutlichtmast natürlich bei uns abgeschaut hat). Steht man dann aber oben auf dem Umlauf und blickt auf einen disharmonischen Gebäudekomplex links und den vielen Spielfeldern geradeaus, dann hat sich das mit dem Begriff „Stadion“ erledigt und man möchte lieber den Blick in die Ferne schweifen lassen.

Von Halde zu Tetraeder und wieder zurück. Ganz wichtig der Hinweis an dieser Stelle, dass die Arbeitsgeräte für Sportjournalisten und Bildberichterstatter aufgeladen sein sollten. Wo keine Steckdose, da auch kein Strom. Man sitzt also inmitten der Zuschauer, sofern denn welche zugelassen sind. Vergangenen Samstag wurde kurzfristig beschlossen, dass auch im Parkstadion ohne die üblichen dreihundert gespielt wird, da das am Vorabend in der Arena nebenan auch schon der Fall war. Eigentlich schade, denn die Zuschauer hätten natürlich eine bessere Heimmannschaft erleben dürfen.

Spieler fühlen sich auf dem Rasen fast wie verloren

Es war also ein skurriles Szenario für die Spieler, die sich dort unten fast verloren gefühlt haben dürften. Sofern sie denn den Weg auf das Spielfeld überhaupt erst gefunden hatten. Man munkelt, dass der Weg aus und zu den Kabinen dermaßen weit war, dass sich unsere Spieler fast genauso an der Hafenstraße hätten umziehen können.

Für den ersten sportlichen Höhepunkt vor dem Spiel sorgte der RWE-Boss höchstpersönlich, als auch er den Weg heraus aus dem Gebäudewirrwarr finden musste, um ziemlich lässig und flott die Stufen nach oben zu laufen. Es war wieder an der Zeit, der „No-Sports“-Redaktion Rede und Antwort zu stehen (Ich hätte erst um eine Viertelstunde Pause gebeten, um wieder Luft zu bekommen).

Stellvertretend für alle, die sich aus Zuschauereinnahmen finanzieren

Dass unter anderem Rot-Weiss Essen seit Ende März durch das „Sport Inside“-Format des WDR begleitet wird, hat nicht nur für Reichweite und gute Reputation gesorgt, sondern ziemlich akribisch die Sorgen und Nöte beschrieben, die man als Verein hat, wenn von einem auf den anderen Tag alles anders ist. Wir stehen hier nur stellvertretend für alle anderen Vereine, die sich ebenfalls zu Großteilen über Zuschauereinnahmen finanzieren, haben aber das Glück, so weiter im Fokus zu stehen. Das sollte man fairerweise nicht unerwähnt lassen.

Erwähnung finden muss natürlich auch das Spiel gegen den Nachbarn. Die eingangs schon erwähnte skurrile Atmosphäre samt ihrer Stille wurde für etwas mehr als neunzig Minuten unterbrochen durch aufgeregte Rufe der Protagonisten auf dem Feld. Es war insgesamt ein sehr hektisches Spiel, welches die Roten schon nach kurzer Zeit hätten ruhiger angehen lassen können, aber Simon Engelmann konnte das an diesem Tag ausnahmsweise mal nicht regeln.

Schockstarre ist nach Gegentor ausgeblieben

Auch eine weitere Chance noch vor der Halbzeit blieb ungenutzt. Da aber auch der Gastgeber seinerseits eigene Chancen nicht nutzen konnte, sah es eigentlich nach einem relativ unstrukturiertem Null zu Null aus, als kurz vor Schluss plötzlich und unerwartet der Ball durch Matthew Hoppe in unser Tor hoppelte.

Schockstarre stand zu befürchten, die Saison schon wieder in die Tonne gekloppt. Man kennt die Gedanken, die nach einem so späten Gegentor in Sekundenschnelle die Synapsen aufjaulen lassen. RWE warf nun alles nach vorne, punktete mit der Moral und kam somit zu einem Ausgleich in letzter Sekunde. Daniel Heber hat mal wieder geklärt!