Rot-Weiss Essen gelingt die Generalprobe vor Rückrundenstart

Rot-Weiss Essen - Karlsruher SC 2:0 (2:0)

RWE: Golz - Sauerland, Heber, Hahn (46. Zeiger), Grund, Hildebrandt, Condé, Kehl-Gomez, Kefkir (63. Endres), Dorow (76. Krasniqi), Wirtz (60. Futkeu).

Tore: 1:0 Condé (28.), 2:0 Kehl-Gomez (36.)

Generalprobe geglückt: Mit einem verdienten 2:0 (2:0)-Erfolg im Gepäck über den Zweitligisten Karlsruher SC kann Regionalligist Rot-Weiss Essen eine Woche vor Rückrundenstart beruhigt die Heimreise antreten. „Jetzt bringen wir das Trainingslager noch sauber zu Ende und konzentrieren uns dann ganz auf den Rückrundenstart beim 1. FC Köln“, meinte ein zufriedener RWE-Kapitän Marco Kehl-Gomez nach den letzten 90 Testminuten.

Von Beginn an drückte der Viertligist dem Spiel seinen Stempel auf. RWE war griffiger, kompakter, die Laufwege in die Tiefe stimmten und wurden schnell mit Zählbarem belohnt. Das 1:0 für die Essener nach 28 Minuten entsprang einer schönen Kombination: Kevin Grund hatte Enzo Wirtz auf Außen geschickt, der setzte sich gekonnt durch und legte den Ball zurück in den Rücken der Abwehr, wo Amara Condé ihn nur noch über die Linie drücken musste. Und es kam noch besser: Diesmal schickte Wirtz mit Seitenverlagerung David Sauerland, der auf Oguzhan Kefkir weiter leitete. Dieser sah Kehl-Gomez am langen Pfosten frei, der keine Mühe hatte, das 2:0 (36.) zu besorgen.

Standpauke von KSC-Trainer Schwartz zur Pause

Nach einer Standpauke von KSC-Coach Alois Schwartz, der seine Ansprache zur Pause auf dem Platz abhielt und seine Mannen in die Pflicht nahm, setzten die Karlsruher das Team von Christian Titz zwar zeitweise unter Druck, dennoch waren es die Essener, die sogar die Chance aufs 3:0 hatten, doch nach einem kapitalen Fehler von KSC-Torwart Gersbeck hob Wirtz aus 16 Metern die Kugel übers Tor.

Dennoch gehörte der Stürmer zu den eindeutigen Gewinnern des Trainingslagers, wie auch der RWE-Coach anschließend lobend feststellte: „Wir spielen hier Leistungsfußball und Enzo hat sich nie hängen lassen. Er hat seine Chancen genutzt, erst in der Halle und nun hier, das wird bei uns belohnt. Wir sind eine Leistungsgemeinschaft.“ Überhaupt lässt die Aufstellung diesmal Rückschlüsse auf den Rückrundenstart zu.

14, 15 RWE-Spieler sind ganz eng beieinander

Titz: „Die Mannschaft war auf die heutige Generalprobe ausgelegt, darum haben wir auch wenig gewechselt. Das Team, das heute in der ersten Halbzeit auf dem Platz stand plus die Eingewechselten – das sind 14, 15 Spieler, die in ihrer Leistung sehr eng beieinander sind.“ Schlechte Karten also für Torhüter Robin Heller, Dennis Grote, Hamdi Dahmani, Jonas Erwig-Drüppel, Ayodele Adetula oder Cedric Harenbrock, die es gar nicht in den Kader schafften.

Am Ende musste auch KSC-Trainer Alois Schwartz, auch einer mit RWE-Vergangenheit, den verdienten Sieg anerkennen: „Das Spiel war eigentlich gar nicht eingeplant, aber Christian Titz hatte uns angerufen, da wollten wir trotz Krankheit und Verletzungen nicht absagen. Aber Essen hat das sehr gut gemacht, war sehr laufstark und aggressiv. Auch einen Regionalligisten schlägt man nicht einfach im Vorbeigehen.“