Rot-Weiss Essen freut sich über fast perfekten Spieltag

Schlusspfiff, abklatschen, kurzer Kreis und ab in die Kabine. So geht das derzeit nach dem Spiel, weil die Fans fehlen. Niemand, der jubelt und feiert oder lautstark seinen Frust ablässt. Bei Rot-Weiss Essen wissen sie natürlich alle ganz genau, was nach dem 6:1 (2:1)-Erfolg im Westschlager gegen den Wuppertaler SV los gewesen wäre, wenn es Corona nicht gäbe. Viele begeisterte Menschen hätten sich in den Armen gelegen, hätten vor Freude gestrahlt und gemeinsam mit den Jungs vor der „West“ die Humba angestimmt. All das fehlt.

Die Rot-Weissen sind auf Kurs, nach 15 Spielen noch immer ungeschlagen, die unmittelbaren Konkurrenten Borussia Dortmund II und Preußen Münster haben dagegen am vergangenen Spieltag verloren. Und dann auch noch ein solcher Triumph in einem Derby – perfekt.

Trainer Neidhart mit Hälfte eins nicht zufrieden

Da kann man nur zufrieden sein, oder? „Ehrlich gesagt, nicht ganz“, überraschte RWE-Trainer Christian Neidhart. „In der ersten Halbzeit waren wir eine bisschen fahrig, haben den Ball nicht so gut laufen gelassen, hatten ein paar Konzentrationsschwierigkeiten.“ In der Tat deutete in den ersten 45 Minuten nichts darauf hin, dass der Gast noch so über die Wupper gehen würde. Der WSV machte es gut und suchte mutig nach einer Möglichkeit, den Favoriten in Bedrängnis zu bringen. Und er führte sogar nach fünf Minuten.

Der Wuppertaler Marwin Studtrucker gegen Dennis Grote (l.) und - Marco Kehl-Gomez. Foto: Thorsten Tillmann

Ein Tor, das an das Spiel gegen Ahlen (3:2) erinnerte , als sich RWE im zweiten Heimspiel der Saison gleich zweimal krass düpieren ließ. Die sonst so zuverlässige Essener Defensivarbeit fand auch in dieser fünften Minute praktisch nicht statt. „Weil wir im Anlaufverhalten schlecht waren, in der Restverteidigung schlecht waren, offenbar noch gar nicht so richtig da waren“, schilderte Neidhart seine Eindrücke. Doch RWE schaffte noch vor der Pause die Wende, weil Torjäger Simon Engelmann wieder einmal mit seinen ersten beiden Treffern seine gnadenlos Qualität im Abschluss demonstrierte.

Nicht so gut gespielt, aber trotzdem in Führung

„Männer, wir können es schon besser, trotzdem führen wir 2:1“, hatte Neidhart seinen Spielern in der Kabine gesagt. „Lasst uns den Stiefel spielen, den wir können. Und das haben wir auch gemacht. Es waren schöne Angriffe und schöne Tore dabei. Hinten raus, bin ich absolut zufrieden, weil wir es dann auch fußballerisch gut gelöst haben.“

Die Wuppertaler indes waren restlos bedient und wollten sich dazu direkt nach dem Desaster nicht öffentlich äußern. Stephan Küsters, der Sportliche Leiter, wird bei MSPW zitiert: „Sechs Gegentore sind inakzeptabel. So darf man sich in einem Derby nicht präsentieren. Wir haben gut angefangen, aber in der zweiten Halbzeit komplett den Faden verloren. Wir müssen uns bei den Fans entschuldigen.“

Marcel Platzek (Mitte) setzte den Schlusspunkt mit dem 6:1. Kevin Grund und Oguzhan Kefkir freuen sich mit ihm. Foto: Thorsten Tillmann

Torjäger mit überragender Schusstechnik

Zu verdanken hatte der WSV diese Schmach vor allem Simon Engelmann, der allein vier Treffer erzielte. Engelmann der „Chancentod“, frotzelte anschließend Trainer Neidhart: „Entweder er steht richtig oder er macht es von der Schusstechnik überragend. Wenn ,Engel’ frei zum Schuss kommt, ja, dann ist er mit seinem Linken schon eine Waffe.“ Was man vor allem beim 4:1 (67.) bestaunen durfte, als der Mittelstürmer den Ball volley mit dem Spann exakt ins Eck setzte. Und beim 5:1 (82.) wiederum hatte er es irgendwie gerochen: Harenbrocks Ball prallte vom Pfosten ins Feld zurück - natürlich vor Engelmanns Füße, so dass dieser nur noch einzuschieben brauchte.

„Vier Tore?“, da musste der 31-jährige Torjäger selbst überlegen, wann ihm das zuvor schon mal gelungen war. „Mit Rödinghausen in Rhynern - müsste zwei, drei Jahre her sein.“ Aber genau wusste er es auch nicht. Toreschießen ist halt sein Job - Spiel für Spiel. Kurz vor Schluss hätte Engelmann beinahe sogar sein fünftes gemacht. „Den hält er gut“, sagte er lässig, „sei ihm auch gegönnt, mit vier kann ich zufrieden sein.“ Angesichts dieses perfekten Abends fiel es wahrlich leicht, so großzügig zu sein.

Für die Rot-Weissen geht am Sonntag weiter bei Alemannia Aachen (14 Uhr).