3. Liga: Rot-Weiss Essen darf die neue Spielzeit eröffnen

Im Januar dieses Jahres spielte Rot-Weiss Essen zuletzt gegen den Halleschen FC. An der Hafenstraße hieß es am Ende 0:0.

Essen. Rot-Weiss Essen bestreitet am Freitag, 4. August, das erste Spiel in der Dritten Liga. Diese Programm steht in den nächsten drei Wochen noch an.

Rot-Weiss Essen wird gleich am ersten Spieltag der Dritten Liga im Fokus des Interesses stehen - und zwar bundesweit. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat die zeitgenaue Ansetzung des 1. Drittliga-Spieltags bekanntgegeben. Demnach hat RWE die Ehre, beim Halleschen FC am Freitag, 4. August, die Saison zu eröffnen. Anstoß im Hallenser Leuna-Chemie-Stadion ist um 19 Uhr. Und natürlich wird auch diese Auftaktpartie auf Magenta Sport live übertragen.

RWE-Cheftrainer Christoph Dabrowski und seine Mannschaft haben somit noch rund drei Wochen Zeit, bis es wieder um Punkte geht. In dieser Zeit stehen ab kommenden Montag fünf Trainingslager-Tage im niedersächsischen Wesendorf an sowie Testspiele gegen Teutonia Ottensen (Mi., 19. Juli), gegen den Zweitligisten Eintracht Braunschweig (Sa., 22. Juli, 13.00 Uhr) und den Essener Oberligisten DJK Adler Union Frintrop (Mi., 26. Juli, 19 Uhr).

Rot-Weiss Essen testet Samstag beim Regionalligisten FC Gütersloh

Am Samstag, den 29. Juli, ist noch ein weiteres Testspiel geplant. An diesem Samstag bestreitet Rot-Weiss beim Regionalliga-Aufsteiger FC Gütersloh (16 Uhr, Heidewaldstadion) ein Vorbereitungsspiel. Zwei haben die Rot-Weissen bereits hinter sich und beide gewonnen: mit 8:0 beim Bezirksligisten VfB Bottrop und mit 5:2 beim Oberligisten ETB Schwarz-Weiß Essen.

Am 13. August ist dann Heimpremiere, wenn der Zweitligist Hamburger SV in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals zur Hafenstraße kommt (13 Uhr). In der 3. Liga geht es dort erstmals am 19. August gegen Erzgebirge Aue (14 Uhr) um Punkte.

Brennpunkte bei Rot-Weiss Essen:

Der erste Spieltag

Freitag, 4. August, 19 Uhr: Hallescher FC – Rot-Weiss Essen

Samstag, 5. August, 14 Uhr: FC Viktoria Köln – SC Verl, VfB Lübeck – SV Sandhausen, TSV 1860 München – SV Waldhof Mannheim, SC Preußen Münster – Borussia Dortmund II, SSV Jahn Regensburg – SpVgg Unterhaching

Samstag, 5. August, 16:15 Uhr: Dynamo Dresden – DSC Arminia Bielefeld

Sonntag, 6. August, 13:30 Uhr: SSV Ulm - 1 FC Saarbrücken

Sonntag, 6. August, 16:30 Uhr: SC Freiburg II – MSV Duisburg

Sonntag, 6. August, 13:30 Uh: FC Erzgebirge Aue – FC Ingolstadt 04

