Römling, Sponsel und Wollschläger beenden ihr RWE-Gastspiel

Essen. Die Leihspieler von Rot-Weiss Essen kehren zu ihren Stammvereinen zurück. Dagegen ist die Zukunft von Lawrence Ennali noch weiterhin offen.

Felix Götze wird im Sommer fest vom Bundesligisten FCAugsburg zu Rot-Weiss Essen wechseln. Nach dem Drittliga-Klassenerhalt greift eine automatische Kaufverpflichtung für den im Sommer 2022 ausgeliehenen Mittelfeldspieler. Auch die Verträge von Mittelfeldmann Cedric Harenbrock sowie Angreifer Ron Berlinski haben sich mit dem Liga-Verbleib per Option um jeweils ein weiteres Jahr verlängert.

Klassenerhalt gibt RWE Planungssicherheit

Marcus Steegmann, Direktor Profifußball bei Rot-Weiss Essen, sagt: „Der nun feststehende Klassenerhalt gibt uns Planungssicherheit und wir können unsere Kaderplanung, mit der wir uns ohnehin hinter den Kulissen schon intensiv beschäftigen, noch stärker forcieren. Wir freuen uns daher, weiter mit Cedric,Felix und Ron planen und weiter mit ihnen arbeiten zu können.“

Felix Götze wechselte im vergangenen Sommer leihweise vom FC Augsburg an die Hafenstraße. Seither lief der gebürtige Dortmunder wettbewerbsübergreifend 21-mal in Rot-Weiss auf, traf dreimal und bereitete ein weiteres Tor vor. Cedric Harenbrock steht seit 2017 bei RWE unter Vertrag und kommt auf insgesamt 112 Partien (23 Tore, 22 Vorlagen). Ron Berlinski wechselte ebenfalls im Sommer 2022 zu RWE. In der Premierensaison sammelte Essens 28-jähriger Angreifer 39 Pflichtspiel-Einsätze, in denen er 13-mal erfolgreich war und drei Tore auflegte.

Drei Kicker werden die Hafenstraße verlassen

Drei Kicker werden die Hafenstraße hingegen verlassen. Die Abwehrspieler Moritz Römling (VfL Bochum) und Meiko Sponsel (1. FC Köln) sowie Stürmer Luca Wollschläger (Hertha BSC Berlin) kehren zu ihren Vereinen zurück. Gemeinsam mit den weiteren bereits feststehenden Abgängen wird das Trio unmittelbar nach dem Spiel gegen den SC Verl (Sa., 27. Mai, 13.30 Uhr) offiziell verabschiedet. Die Zukunft von Angreifer Lawrence Ennali, der per Leihe von Hannover 96 kam, ist noch offen.

