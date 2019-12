Rockets freuen sich auf das „absolute Finale“

SHC Rockets – Crash Eagles Kaarst 7:5 Einen spannenderen Krimi hätten sich auch Hitchcock-Fans nicht inszenieren können: Die Wohnbau Rockets Essen gewannen das zweite Finalspiel der Best-of-Three-Serie gegen die Crash Eagles Kaarst mit 7:5 und haben sich somit eine entscheidende dritte Partie im Kampf um den Titel in der Skaterhockey-Bundesliga erkämpft. Damit ist die Siegesserie des Titelverteidigers gerissen , der nach neun Siegen in der Play-off-Runde die erste Niederlage hinnehmen musste.

Wie schon im Auftaktspiel lieferten beide Team Leistungen ab, die einem Finale absolut würdig waren. „Das war echt ein richtig gutes Spitzenspiel und auch für den neutralen Zuschauer großer Sport“, fand der Rockets-Vorsitzende Thomas Böttcher. Dabei startete sein Team – anders als in Kaarst – nicht gut ins Spiel und lag nach dem ersten Drittel mit 2:3 hinten. „Wir haben ein bisschen gebraucht, um in Spiel zu finden“, analysierte Böttcher.

Rockets fanden schwer ins Spiel

Erst im Mitteldrittel waren die Gastgeber voll da, waren bissig und brachten ihre Offensivstärke rund um die beiden Topstürmer Dominik Luft und Fabian Lenz auf den Hallenboden. Effektives Angriffsspiel und eine stabile Defensive sorgten dafür, dass die Eagles von der 29. Minute an bis kurz vor Schluss (59.) kein Tor mehr erzielten. Dafür ernteten die Essener Jungs Lob vom Chef: „Das haben wir richtig gut gemacht. Wir sind nach dem Rückstand im ersten Drittel nicht in Hektik verfallen und haben es routiniert runtergespielt.“ Im Schlussdrittel waren es die beiden Luft und Lenz, die auf 7:4 für die Gastgeber erhöhten und damit für eine Vorentscheidung sorgten. Der 5:7-Anschluss der Kaarster in der letzten Spielminute kam dann zu spät.

Fabian Lenz, hier im Kampf mit dem Kaarster Keeper Niclas Stobbe, traf beim 7:5 zweimal für seine Rockets. Foto: Michael Gohl/FFS

Obwohl es für beide Teams um alles ging, blieb die Partie fair und die Strafbank die meiste Zeit unbesetzt. Thomas Böttcher kennt den Grund dafür: „Beide Mannschaften kennen natürlich auch das starke Überzahl-Spiel des jeweils anderen, deshalb ging es ruhiger zu. Das wird sich aber möglicherweise im dritten Spiel ein bisschen ändern. Dann geht es für beide Seiten um alles.“

Partie blieb trotz der Brisanz fair

Am kommenden Sonntag (18.30 Uhr) steigt das dritte und letzte Finalspiel bei den Crash Eagles, die in den Play-offs die Serie bislang immer nach zwei Partien für sich entschieden hatten. Thomas Böttcher jedenfalls fiebert dem „absoluten Finale“ entgegen: „Wir haben den Kaarstern gezeigt, dass wir auch noch da sind. Am Sonntag kommt es dann auf Kleinigkeiten an. Wir sind gespannt.“

Drittel: 2:3, 3:1, 2:1

Rockets-Tore: Luft (3), Lenz (2), Bürgers, Schneider.

Strafen: Essen 6 Minuten, Kaarst 8 Minuten.