Essen. Die Rockets Essen bestreiten am Sonntag in Kaarst das entscheidende Play-off-Spiel im Kampf um den DM-Titel. Beide Teams sind auf Augenhöhe.

Rockets Essen haben Endspiel um die Deutsche Meisterschaft

Neun Monate hartes Training, zahlreiche Siege und ein paar Niederlagen im Laufe der Saison, doch jetzt kommt es nur auf dieses eine Spiel an. Wer wird Deutscher Meister? Diese Frage wird am Sonntag entschieden, wenn der SHC Rockets Essen bei den Crash Eagles Kaarst im dritten Play-off-Spiel der Skaterhockey-Bundesliga antritt.

„Besser hätte es nicht inszeniert werden können“, blickt der Rockets-Vorsitzende Thomas Böttcher voller Vorfreude auf das Spiel am Sonntag in Kaarst (18.30 Uhr). Schließlich treffen im Finale nicht irgendwelche Teams aufeinander, sondern die Top-Mannschaften der vergangenen Jahre. Während die Essener zuletzt 2015 und 2016 den Titelgewinn feierten, wurden die Crash Eagles in den vergangenen beiden Jahren Meister.

Duell der beiden besten Teams Deutschlands

Böttcher weiß: „Da stehen sich wirklich die besten Teams Deutschlands auf Augenhöhe gegenüber, mehr geht einfach nicht. Das könnte man nur noch mit einer Verlängerung toppen, das gab es noch nie.“

Die Raketen würden einer bislang sehr erfolgreichen Spielzeit nach zwei Europacup-Triumphen die Krone aufsetzen. Aber auch der amtierende Meister will die Saison mit dem Titel-Hattrick beschließen. „Es ist natürlich klar, dass am Ende eine Mannschaft mit Tränen in den Augen dastehen wird, aber so ist der Sport nun mal“, sagt Böttcher. „In solchen Spielen kommt es auf Kleinigkeiten an, die alle ineinander greifen müssen. Welcher Torwart findet besser ins Spiel? Wie gelingt das Über- und Unterzahlspiel?“

Böttcher erwartet noch einmal einen heißen Kampf

Auch wenn die ersten beiden Partien (5:8, 7:5) in der Best-of-Three-Serie ausgesprochen fair waren, erwartet Böttcher am Sonntag noch einmal einen heißen Kampf: „Alle sind natürlich noch motivierter als sonst. Da wirft man alles rein.“ Die Rockets sind bestens auf das alles entscheidende Spiel vorbereitet. „Die Jungs haben wieder gut trainiert, jeder muss am Sonntag auf den Punkt topfit sein. Wir sehen diesen Tag schon lange herbei.“

Personell kann SHC-Coach Frank Petrozza fast aus dem Vollen schöpfen. Nur auf Stürmer Lars Wegener muss er verzichten. Für ein würdiges Ambiente wird in Kaarst gesorgt sein, berichtet Böttcher: „Die Halle wird mit circa 700 Leuten ausverkauft sein. Das wird schon top.“ Selbst wenn es keine Verlängerung geben sollte.