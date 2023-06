Rekordjagd beim internationalen „Tag der Überflieger“

Essen. Beim „Tag der Überflieger“ des TLV Germania Überruhr gibt es auch Punkte für WM-Teilnahme. So hochklassig ist das Sprung-Meeting besetzt.

Am Sonntag fliegen sie wieder in Essen-Überruhr – immer höher und immer weiter. Da kann der Hobbysportler nur staunen, wie diese Profis mit Kraft, ausgefeilter Technik und einer gewissen Eleganz der Schwerkraft trotzen. Das ist spektakulär anzusehen. Kein Wunder, dass der Gastgeber TLV Germania Überruhr sein Meeting damals zur Premiere „Tag der Überflieger“ taufte.

Die Leichtathletik-Fans in der Region dürfen sich freuen, denn selten haben sie Gelegenheit, Spitzensport so hautnah zu erleben und in einem lockeren Ambiente. Das Teilnehmerfeld ist wie immer in den vergangenen Jahren international und erstklassig besetzt. „In diesem Jahr ist kein Meeting-Rekord sicher“, ahnt Tim Husel beim Blick auf die Meldeliste. Beim ersten Mal 2017 war es ein Sportfest und nur ein Programmpunkt im Rahmen des Stadtteilfestes. Daraus ist ein Wettkampf von Bedeutung erwachsen, der von den Athletinnen und Athleten geschätzt wird – ein fester Eintrag im Terminkalender.

„Tag der Überflieger“ ist beliebt bei Athleten und Athletinnen

Der Tag der Überflieger genießt Popularität, die Athletinnen und Athleten kommen gern. Zumal in Überruhr beim Hochsprung zwei Matten zur Verfügung stehen – eine links, eine rechts – je nachdem, wie es besser passt mit dem Absprungbein. „Das haben wir exklusiv, das gibt es sonst nirgendwo“, sagt Husel.

Und das Interesse ist noch einmal gestiegen, seit das Meeting den Challenger-Status besitzt. Die Starter können aufgrund der Wertigkeit dieses Wettkampfes mit einer entsprechenden Leistung viele Punkte sammeln. „Wer zu einem festgelegten Zeitpunkt genügend Punkte gesammelt hat, ist dann bei Europa- oder Weltmeisterschaften, aber auch bei den Olympischen Spielen dabei“, erklärt Husel das Prozedere. „Wir sind dadurch noch eine ganze Ecke besser geworden, aber es ist auch organisatorisch und logistisch eine größere Herausforderung für uns“, räumt Husel ein, der aufgrund der vielen Anfragen auch Absagen verschicken muss.

Tom Ediger beim TSV Bayer Leverkusen im Vorjahr beim „Tag der Überflieger“ des TLV Germania Überruhr. Foto: Michael Gohl

118 Aktive werden am Sonntag ab 11 Uhr in Hoch-, Weit- und Dreisprung an den Start gehen. Besonders der Dreisprung verspricht hochklassig zu werden. Dort treffen untern anderem Yasser Tikri aus Algerien, Fünfter bei den Olympischen Spielen in Tokio, und der mehrmalige schwedische Meister Jesper Hellström aufeinander. Tikri ist für Weiten jenseits der 17 Meter gut, sein Landesrekord liegt bei 17,43 Meter.

Spannendes Duell im Hochsprung der Frauen erwartet

Im Hochsprung treffen unter anderem die Spitzenathleten Falk Wendrich, Marco Fasinotti, mehrfacher italienischer Meister, und Hamish Kerr aus Neuseeland aufeinander. Wendrich ist in dieser Saison schon starke 2,25 Meter gesprungen, Kerrs Saisonbestleistung in der Halle liegt sogar bei 2,34 Meter. Im Hochsprung der Frauen kommt es zu einer Neuauflage des Duells der mehrfachen deutschen Meisterin Marie-Laurence Jungfleisch (Stuttgart) mit der Bulgarin Mirela Demirewa. Beide haben bereits die magische Zwei-Meter-Marke übersprungen.

Cheforganisator Tim Husel von TLV Germania Überruhr informiert als Moderator mit Details über die Athleten. Foto: Michael Gohl

Mateusz Przybylko, Hochsprung-Europameister von 2018 von Bayer Leverkusen, ist Stammgast im Essener Süden, seine Clubkollegin und Deutsche Hochsprung-Meisterin Bianca Stichling reist ebenfalls an. „Wir freuen uns aber auch riesig auf Starterinnen wie die Paralympics-Siegerin Anna Grimaldi (Neuseeland) im Weitsprung oder die drei besten australischen Dreispringer“, sagt Husel.

Und ist Überruhr ein gutes Pflaster für Rekorde? „Unsere Anlage wird international gelobt und so gab es bei uns fast jedes Jahr Bestleistungen“, sagt der Cheforganisator mit ein bisschen Stolz. Für den Zuschauer ist es jedenfalls ein Erlebnis so nah dran zu sein, mit Musik und fachkundiger Moderation unterhalten bzw. informiert zu werden. Irgendwie ist der Tag der Überflieger dann doch auch ein sportliches Familienfest geblieben. „Wir setzen auf den Event-Charakter, auf den klassischen Familien-Ausflug“, beschreibt es Tim Husel. „Wenn alles gut läuft, werden sicher wieder weit mehr als 1000 Zuschauer haben.

Tageskasse in Überruhr ist am Sonntag geöffnet

Online sind noch Tickets unter https://tagderueberflieger2023.cortex-tickets.de/ erhältlich. Die Tageskasse ist aber ebenfalls geöffnet.

Zeitplan

10 Uhr: U16-Rahmenprogramm; 11.30 Uhr: Weit-/Dreisprung Jugend;

12 Uhr: Hochsprung Frauen;

13.15 Uhr: Weit- Frauen, Dreisprung Männer;

14 Uhr: Hochsprung Männer;

15 Uhr: Weit- Männer; Dreisprung Frauen;

15.45 Uhr: Hochsprung Jugend.

