Regionalligist HC Essen darf vom Aufstieg träumen

Fabian Verdaguer hat mit HC Essen noch immer Titelchancen in der Regionalliga.

Essen. Zum Rückrundenstart gewinnt der Herren-Regionalligist HC Essen in Leverkusen mit 3:2. So lief der Spieltag aus Sicht der Essener Mannschaften.

Licht und Schatten gab es aus Essener Sicht zum Rückrundenstart der Feldhockey-Regionalliga. Während sich die Herren des HC Essen mit einem 3:2-Erfolg beim Schlusslicht RTHC Leverkusen wieder Hoffnungen auf den Aufstieg in die 2. Bundesliga machen dürfen, müssen die Damen von Etuf Essen nach dem 1:3 gegen Düsseldorfer HC II weiterhin um den Klassenerhalt zittern.

Herren-Regionalliga

RTHC Leverkusen - HC Essen 2:3 (0:0). Es sind wichtige drei Punkte für den HCE , der zusammen mit Tabellenführer Aachener HC und dem Bonner THV zum Kreis der Aufstiegsanwärter gehört. Die Gastgeber, die weiterhin auf den ersten Erfolg in diese Spielzeit warten, zogen überraschend in Front (43.). Zehn starke Minuten reichten aber den Essenern, um die Partei mit Treffern von Verdaguer, Zielinski und von Gymnich entscheidend zu drehen. Nach dem Leverkusener Überzahltor zum 2:3 (Zeitstrafe für R. Späker) drei Minuten vor dem Abpfiff musste das Team von Trainer Oliver Plauk noch um den verdienten Sieg bangen.

HCE: Boddenberg, Husemeyer; R.Späker, Heimeshoff, Schmitz, Löwe, Zielinski (1), Gierse, Nakamura, Boxberg, Feller, Verdaguer (1), J.Späker, Franzen, Ulrich, Bruder, von Gymnich (1).

Oberliga: Etuf Essen gelingt Pflichtsieg gegen Tabellenletzten

Etuf - VfB Hüls 5:2 (1:1). Durch den Pflichtsieg gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten verließen die Hausherren die Abstiegsränge. „Es war ein absolut verdienter Erfolg, der uns den nötigen Schwung für die dann schwerer werdenden Aufgaben in den nächsten Wochen geben sollte“, sagt Etuf-Betreuer Jochen Reinhardt, der auf auf eine gute Rückrunde und den Klassenerhalt hofft.

Schon nach drei Minuten geriet das Team von Spielertrainer Fabian Storp überraschend in Rückstand. Marx glückte im zweiten Viertel der Ausgleich. Mit einem Doppelschlag kurz vor Ende des dritten Drittels durch Neuzugang Nils Klingsporn und Julius Oelbermann schien die Partie entschieden. Aber Hüls verkürzte auf 3:2 (47.), ehe Konietzka (61.) und wiederum Klingsporn (65.) alles klar machten.

1. Verbandsliga

HC Georgsmarienhütte - HC Essen II 10:1 (4:0). Es war eine klare Angelegenheit für den Tabellenzweiten. Die Essener gerieten früh auf die Verliererstraße und sind nun mit nur einem Punkt mit Schlusslicht THC Münster II gleichauf. Die beiden werden wohl den Absteiger unter sich ausmachen.

2. Verbandsliga

HTC Kupferdreh -TV Werne 11:1 (6:0). Spitzenreiter Kupferdreh hat nun an der Tabellenspitze vier Zähler Vorsprung zum Zweiten Bielefelder TG. Der 18-jährige Jonas Burchgardt traf bei seinem Debüt doppelt für die Gastgeber. Weitere Tore: Jan Ackermann (6), Breuer, Friedrich und Weiler.

Leonie Kunze steckt mit dem Regionalligisten Etuf Essen nach der Niederlage gegen Düsseldorf im Abstiegskampf. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

Damen-Regionalliga: Damen von Etuf Essen droht der Durchmarsch

Etuf - Düsseldorfer HC II 1:3 (0:2). Der Etuf, Absteiger aus der 2. Bundesliga, bangt nach nur drei Punkten um den Klassenerhalt und läuft somit Gefahr, den Durchmarsch in die Oberliga zu machen. Bis zum rettenden Ufer beträgt der Rückstand der Essenerinnen weiterhin vier Zähler, da Eintracht Dortmund ebenfalls verlor (2:3 in Leverkusen). „Die gute zweite Halbzeit gibt uns Mut für die Rückrunde und Hoffnung“, zeigt sich Etuf-Torhüterin Susanne Struth optimistisch. Ihr Team hatte von Beginn an Probleme mit dem druckvollen Spiel des DHC. Die Gäste lagen nach 17 Minuten 2:0 vorn. Mit einem sehenswerten Treffer verkürzte Anjuscha Tiggemann (40.) auf 1:2. Weitere Essener Chancen blieben ungenutzt. Mit einem Konter entschied der DHC dann die Partie.

Etuf: Gatz, Struth; Kohberg, Gunderloch, A.Stanc, Stock, Grüner, Kunze, Tiggemann (1), Paus, Hülser, Venghaus, Griksch, H. Stanc, Lambrecht.

Oberliga

THC Münster - ETB 4:0 (2:0). Aufsteiger ETB bleibt nach der klaren Niederlage beim Mitkonkurrenten um den Klassenerhalt auf einem Abstiegsrang, allerdings punktgleich mit dem Drittletzten Kahlenberger HTC.

1. Verbandsliga

HTC Kupferdreh - Oberhausener THC 1:2 (0:0). Etuf II hat seine Mannschaft zurückgezogen und steht als Absteiger bereits fest. Damit haben HTC Kupferdreh und HCE II keine Sorgen mehr. Das stark verjüngte HTC-Team von Trainer David Ortmann ging OTHC durch Merle Bücker gegen den Spitzenreiter in Führung.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt’s hier: Essen

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen