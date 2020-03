RC Grashof hat Rückkehr in die 2. Bundesliga fest im Visier

Essen. Essener Regionalligist setzt am Samstag in Überruhr die Saison fort. Ein Sieg gegen SG Bochum/Witten/Münster ist im Aufstiegsrennen Pflicht.

Nach viermonatiger Pause erwacht die Rugby-Regionalliga Rheinland an diesem Samstag aus dem Winterschlaf. Der Grashof RC startet mit einem Heimspiel gegen die SG Bochum-Witten/Münster an der Bezirkssportanlage Überruhr (14 Uhr, Eintritt frei) in den zweiten Saisonteil.

Ein Derby, in dem die Rollen allerdings deutlich verteilt sind. Denn Zweitliga-Absteiger GRC spielt bislang eine makellose Runde. Fünf Spiele, fünf Siege, 237:11 Punkte - obwohl die Konkurrenz bereits eine Partie mehr absolviert hat, stehen die Essener an der Tabellenspitze.

Gastgeber müssen einige Ausfälle kompensieren

Im Hinspiel fegten sie die Bochumer mit 70:3 vom Platz. Kein Wunder, dass sich der Essener Vereinsboss Frank Haberland gar nicht erst hinter Floskeln verstecken möchte. „Wenn wir zurück in die Zweite Liga wollen, ist ein Sieg gegen Bochum Pflicht“, betont er. „Allerdings müssen wir zurzeit noch einige Ausfälle kompensieren.“

An fehlender Vorbereitung sollte es jedenfalls nicht mangeln. In einem Kurz-Trainingslager in der Jugendherberge Velbert ließ Chefcoach Mejdi Frikha die Rugger ordentlich schwitzen. Obendrein gab es eine Taktikschulung des ehemaligen tunesischen Nationalspielers. Vom Chef gab es dafür ein Sonderlob: „Mejdi leistet seit langer Zeit herausragende Arbeit und hat die Mannschaft auch jetzt wieder bestmöglich eingestellt“, sagt Haberland. „Wir können kaum erwarten, dass es wieder los geht.“