RC Essen will gegen Dortmund den ersten Saisonsieg einfahren

Essen. Rugby Club Essen hat nach Auftaktniederlage in der Regionalliga zu Hause Dortmund zu Gast. Mit dem verbindet die Essener besonderes Verhältnis.

Heimspielpremiere für den Rugby Club Essen in der neuen Regionalliga-Saison: Nach der knappen 16:20-Auftaktniederlage beim RC Paderborn empfangen die Essener am Samstag (15 Uhr) die Spielgemeinschaft Dortmund/Bochum auf der Bezirkssportanlage in Überruhr. Die Pleite am ersten Spieltag sei aufgearbeitet, bestätigt Hagen Schomberg – wobei es eigentlich gar nichts aufzuarbeiten gab. „Auf der Leistung können wir sehr gut aufbauen, deswegen haben wir einfach da angeknüpft“, erklärt der RCE-Kapitän.

Das „Kicking-Game“ habe in den letzten Trainingseinheiten im Fokus gestanden. Bedeutet: Das Verhalten, wenn man den Ball tief in die gegnerische Hälfte schießt und die Verteidigungslinie weiter nach vorn schiebt, um Druck auf den Gegner auszuüben.

RC Essen kennt viele Spieler aus gegnerischer Mannschaft

Mit der SG Dortmund/Bochum steht den Überruhrern ein nominell neues, aber dennoch bekanntes Team gegenüber. Die Dortmunder, mit denen die Essener seit längerer Zeit ein freundschaftliches Verhältnis pflegen, spielten schon in der letzten Saison in der Regionalliga und haben sich nun mit Bochum zusammengeschlossen. Die Jungs aus der Nachbarstadt hatten bis zum Ende der Hinrunde der letzten Saison eine Spielgemeinschaft mit Münster, die jedoch aufgrund personeller Engpässe zurückgezogen wurde.

„In dieser Kombination sind sie zum ersten Mal in der Liga dabei, die Spieler kennt man aber“, sagt Schomberg. Die Gäste sind nach einer 7:34-Pleite beim RSV Köln II noch sieglos – und wenn es nach dem RC Essen geht, sollte das auch nach dem Wochenende so bleiben.

Ziel der Essener gegen Dortmund müssen fünf Punkte sein

In Paderborn konnten die Essener, denen am Samstag mehrere Auswechselspieler zur Verfügung stehen werden, immerhin schon mal den offensiven Bonuspunkt einsammeln. „Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir den dieses Mal auch einfahren werden. Dass wir am Ende mit fünf Punkten aus dem Spiel rausgehen, muss das Ziel sein“, stellt der RCE-Kapitän klar. „Und es ist natürlich immer schöner, zu Hause auf unserem Platz zu spielen.“

Hier gibt es alle News aus dem Sport in Essen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen