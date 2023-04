RC Essen landet einen wichtigen Befreiungsschlag

Essen. Regionalligist rettet 22:19-Heimsieg gegen die SG Dortmund/Bochum ins Ziel. Darum fiel die Teambesprechung nach Spielende länger aus als üblich.

Selten fiel der Jubel nach einem Heimsieg des Rugby Club Essen in dieser Saison so groß aus. Viele hatte es auch noch nicht gegeben, drei an der Zahl, aber der 22:19 (19:12)-Erfolg gegen die Spielgemeinschaft Dortmund/Bochum war dann doch ein besonderer. Die Essener kämpften, rackerten, nicht immer fair, aber sie retteten den knappen Vorsprung ins Ziel – der wichtige Befreiungsschlag nach zwei Niederlagen in Folge, der den RCE wieder auf Platz drei der Regionalliga NRW hievte.

Teambesprechung dauerte länger als das Spiel

Zufrieden waren die Essener jedoch nur mit dem Ergebnis, die Teambesprechung auf dem Rasen nach dem Spiel dauerte deutlich länger als üblich. Trainer Mejdi Frikha fehlte es an einem organisierten Zusammenspiel seiner Jungs, bemängelte die vielen Einzelaktionen. „Die Jungs müssen zusammen trainieren. Wenn du nicht als Team zusammen trainierst, kannst du die Spielzüge nicht einstudieren. Dann funktioniert es auch im Spiel nicht“, erklärte er.

Im nächsten Spiel – am Samstag, 6. Mai (15 Uhr), zu Hause gegen die SG Rheinland – wolle man es wieder besser machen. In der ersten Halbzeit gegen Dortmund/Bochum legten die Essener noch einen ansprechenden Auftritt hin, führten zur Pause mit 19:12. Nach dem Wiederanpfiff aber kippte die Partie. „In der zweiten Halbzeit hat man gemerkt, dass die SG mit mehr Energie auf den Platz zurückgekehrt ist. Wir hatten Phasen, in denen wie sehr lange nur verteidigt haben“, analysierte RCE-Kapitän Hagen Schomberg.

Dortmund/Bochum drückte in der Schlussphase

Nach etwa einer Stunde glichen die Gäste aus, doch Kicker Niclas Ganns brachte die Hausherren wieder in Führung. Die Spielgemeinschaft drückte in der Schlussphase, Essen verteidigte in Unterzahl leidenschaftlich und stoppte den Gegner immer wieder in höchster Not kurz vor der Mallinie – wichtig fürs Momentum. Immer wieder handelte sich der RCE aufgrund von Undiszipliniertheiten Gelbe Karten ein. Ein Dortmunder Punktgewinn lag in der Luft – umso größer war der Jubel, dass der RCE die Zähler in Überruhr behielt.

