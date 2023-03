Querschnittslähmung: Glemsers Unfall löst großen Schock in Essen aus

Essen. Ex-Moskito Mike Glemser ist nach einem Unfall ab dem Halswirbel gelähmt. Die Anteilnahme in der Eishockey-Welt ist riesig, aber es gibt Hoffnung.

Thomas Böttcher schaute erst kürzlich in der Spielerwohnung vorbei, in der Mike Glemser während seiner Zeit in Essen wohnte. „Da musste ich noch an ihn denken“, sagt der Vorsitzende des Eishockey-Oberligisten Moskitos Essen über den 25-Jährigen. Doch seit dem Abend des 3. Februars ist nichts mehr, wie es mal war beim dem Stürmer, der von August 2021 bis Februar 2022 für die „Mücken“ stürmte. Seit jenem Abend, an dem Glemser mit dem Süd-Oberligisten Starbulls Rosenheim zum Auswärtsspiel beim SC Riessersee gastierte.

Seit jener neunten Spielminute, in der Glemser nach einem Check mit dem Kopf in die Bande stürzte - und schlagartig aus seinem alltäglichen Leben gerissen wurde. Die Schockdiagnose nach rund zehn Tagen im künstlichen Koma und zwei Operationen: Querschnittslähmung auf Bruch des vierten und fünften Halswirbels.

Moskitos Essen: Eishockey-Szene steht hinter Mike Glemser

„Durch den Bruch erlitt das Rückenmark schwere Verletzungen, was dazu führt, dass Glemser ab dem Halswirbel abwärts gelähmt ist. Aufgrund dessen kann Mike weder seine Beine noch seine Hände und teilweise unkontrolliert seine Arme bewegen. Auch die Atmungsaktivität ist durch die Lähmung des Zwerchfells beeinträchtigt, was dazu führt, dass er nach wie vor künstlich beatmet werden muss“, heißt es in einer Pressemitteilung der Starbulls.

Der tragische Unfall sorgte für eine riesige Anteilnahme in der Eishockey-Szene, die sogar bis in die NHL reichte: Glemsers Name schallte durch die Eishallen der Republik, war auf zahlreichen Bannern zu finden. Auch am Essener Westbahnhof präsentierten die Anhänger ein Spruchband mit der Aufschrift „#97BeStrong! Stark bleiben“.

„97BeStrong“ ist der Name der Kampagne, die für den 1997 in Stuttgart geborenen Eishockey-Profi ins Leben gerufen wurde. Die Familie und Freundin von Glemser richteten mit der Unterstützung der Starbulls Rosenheim ein Spendenkonto ein, auf das nach rund drei Wochen fast 600.000 Euro eingezahlt wurden – eine wahnsinnige Summe. 500.000 bis 750.000 Euro werden auf das gesamte Leben gesehen voraussichtlich für eine ideale medizinische Betreuung benötigt.

Mike Glemser – ein „großartiger Typ“

Auch viele Anhänger, Spieler und Verantwortliche der Moskitos haben sich mit Spenden beteiligt. „Es ist einfach sensationell, was da in der kurzen Zeit zusammengekommen ist“, erklärt Böttcher, der Glemser als „menschlich und charakterlich großartigen Typen“ erlebte.

Sportlich lief es für den Angreifer insgesamt durchwachsen am Westbahnhof. Sein Verhältnis zu dem damaligen Trainer Frank Petrozza, der ihn zwischenzeitlich sogar auf die Tribüne setzte, weil er die taktischen Vorgaben nicht umgesetzt habe, galt als angespannt. Noch während der Saison 2021/22 zog es Glemser in die DEL2 zu den Selber Wölfen. „Mir hat noch kein Spieler eine so saubere Wohnung übergeben wie Mike“, erinnert sich Böttcher.

Der Erlös einer Trikotversteigerung auf der Saisonabschlussveranstaltung fließt auf das Spendenkonto für den verletzten Eishockey-Profi. Die Moskitos beraten sich aktuell mit ihren Fanclubs, welche Aktionen sie zu Gunsten des ehemaligen ESC-Stürmers ins Leben rufen können.

Moskitos helfen ihrem ehemaligen Stürmern

Marvin Frenzel hatte bereits eine passende Idee und hat eine Handvoll Shirts mit einem Bild Glemsers, seinem Namen, seinem Kürzel und seiner Rückennummer anfertigen lassen – die Shirts können bei Frenzel geordert werden, sind allerdings nur für einen kleinen Kreis vorgesehen. Der ehemalige Moskitos-Torhüter, der aktuell beim Regionalligisten Ratinger Ice Aliens unter Vertrag steht, galt als einer der engsten Freunde von Glemser während seiner Essener Zeit.

„Er war in Essen von Tag eins an einer meiner engsten Weggefährten. Wir haben auch zusammen in einem Haus gewohnt“, erklärt Frenzel. Als sich der Torhüter während der Saison verletzte, half Glemser ihm im Alltag, kaufte für ihn ein. „Mit Mike habe ich meisten Zeit verbracht aus der Mannschaft.“

Für ihn sei die Nachricht ein Riesenschock gewesen, erklärt Frenzel. „Als ich von dem Unfall erfahren haben, habe ich mir im ersten Moment nicht allzu große Gedanken gemacht. Ich habe Mike sogar noch angeschrieben und versucht, ihn anzurufen, was aber im Nachhinein völliger Quatsch war.“

„Er ist noch an den Beatmungsgeräten“

Immerhin: Frenzel befindet sich im intensiven Austausch mit Glemsers Freundin Lara, die ihn durchgehend auf dem Laufenden halte. „Er ist noch an den Beatmungsgeräten, schafft es aber bis jetzt, ungefähr vier Stunden zu täglich ohne künstliche Beatmung zu atmen. Sie arbeiten daraufhin, dass er in den nächsten ein bis zwei Monaten komplett ohne Maschine atmen kann“, erklärt Frenzel. Es gibt also offenbar einen kleinen Hoffnungsschimmer trotz all der schockierenden Nachrichten.

Zusammen mit einigen Ex-Kollegen von den Moskitos – unter anderem Mees De Wit, Robby Hein, Stephan Kreuzmann und Thomas Ziolkowski – plant Frenzel, bald in den tiefen Süden nach Murnau zu fahren, wo der frühere U20-Nationalspieler im Krankenhaus untergebracht ist.

