Pokalhit zwischen Rot-Weiss Essen und Düsseldorf terminiert

Die Vorbereitung auf das Heimspiel gegen den SV Straelen lief bereits, da erreichte den Fußball-Regionalligisten Rot-Weiss Essen die Nachricht: Corona-Fall beim Gast - das Heimspiel am Samstag fällt flach. „Natürlich ist das ärgerlich“, sagt RWE-Trainer Christian Neidhart. „Aber davor ist niemand sicher, und ändern kann man es ja sowieso nicht.“

Also mussten sie an der Hafenstraße den internen Fahrplan wieder ändern. Am Freitag wurde ganz normal trainiert, am Samstagmorgen ist noch eine Einheit angesetzt, der Sonntag ist dann frei. Und ab Montag läuft die Vorbereitung auf das Spiel am kommenden Mittwoch bei Borussia Mönchengladbach II (18.30 Uhr). Dieses Duell war am zehnten Spieltag ebenfalls coronabedingt abgesagt worden.

Alemannia Aachen hat erst acht Spiel bestritten

„Dann gehen wir immerhin ausgeruht in diese Partie“, erkennt Neidhart auch einen Vorteil. Eine Englische Woche ist RWE mit dem Spielausfall erspart geblieben. Ohnehin sind die Rot-Weissen bisher noch verschont geblieben von Zwangspausen.

Anders als beispielsweise Alemannia Aachen. Die Aachener müssen an diesem Wochenende einmal mehr aussetzen, weil die Partie bei Wegberg-Beeck abgesagt worden ist. Erst acht Spiele haben sie bestritten, und wir schreiben Spieltag 15 an diesem Wochenende. Auch die Partie zwischen Borussia Dortmund II und RW Oberhausen wurde gestern abgesagt.

Die zweite Runde im DFB-Pokal ist vom Deutschen Fußball-Bund terminiert worden. Rot-Weiss Essen empfängt demnach den Zweitligisten Fortuna Düsseldorf am 23. Dezember um 18.30 Uhr an der Hafenstraße.