Pokal-Premiere: SGS Essen erstmals gegen den VfL Bochum

Essen. Bundesligist SGS Essen muss in der zweiten Runde des DFB-Pokals zum Regionalligisten VfL Bochum. Dort wartet immerhin eine bekannte Trainerin.

Auf ein Neues. Während die Männer ihre erste Runde im DFB-Pokal absolviert haben, wurde am Dienstag in Kiel im Frauenfußball der zweite Durchgang ausgelost. Der Auftakt vor anderthalb Wochen fand noch ohne Bundesliga-Beteiligung statt. Die SGS Essen trifft auf den Regionalligisten VfL Bochum. Gespielt wird zwischen dem 9. und 11. September.

Für beide Vereine ist das Los eine Pokal-Premiere, denn beide Teams haben sich noch nie in einem Pflichtspiel getroffen. Im Vorjahr waren die Essenerinnen im Viertelfinale an RB Leipzig gescheitert. Nach dem 3:2-Sieg gegen Fortuna Köln in Runde eins ist der Regionalligist natürlich klarer Außenseiter gegen die Essenerinnen, bei denen auch VfL-Trainerin Kyra Malinowski sportlich groß wurde.

SGS Essen ist eine große Herausforderung für den VfL Bochum

„Dass es jetzt direkt gegen einen Erstligisten geht, stellt uns natürlich vor eine besondere Herausforderung“, sagt Malinowski. „Es ist aber sehr schön, dass wir im Derby auf die SGS Essen treffen. Wir hoffen erneut auf eine super Kulisse.“ Der Termin steht noch nicht fest. Am 9. September feiert der VfL rund ums Ruhrstadion sein 175. Jubiläum, unter anderem mit einem Spiel von VfL-Legenden und einer Stadtauswahl.

Das Testspiel der SGS Essen am Hallo gegen den Zweitligisten FSV Gütersloh endete 1:1 (0:0). Die Essenerin Laura Pucks, die mit der U19-Nationalmannschaft gerade erst Vize-Europameisterin geworden ist, konnte den 0:1-Rückstand (53.) in der 62. Minute ausgleichen.

Die nächste Partie in der Vorbereitung bestreitet die Mannschaft von Trainer Markus Högner am kommenden Samstag (14 Uhr) beim PEC Zwolle aus der niederländischen Eredivisie.

