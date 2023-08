Pokal-Drama! Frohnhausen verliert in letzter Sekunde mit 3:4

Essen. Ein klasse Fight und doch verloren: Frohnhausen fliegt in der Nachspielzeit gegen Homberg aus dem Niederrheinpokal raus. Was der Knackpunkt war.

Was für ein Drama an der Raumerstraße! Von den 200 Zuschauern, die sich am Mittwochabend das Niederrheinpokalspiel zwischen dem VfB Frohnhausen und VfB Homberg anschauten, sollte keiner sein Kommen bereuen. Es entwickelte sich eine packende Partie – mit dem besseren Ende für die Gäste. Der Oberligist siegte durch das späte Tor von Luca Kazelis in der 94. Minute mit 4:3 (1:3).

Dabei erwischten die „Frohnhauser Löwen“ einen Start nach Maß. Schon nach einer Viertelstunde führte der Landesligist durch die Treffer von Issa Adnan Said und Mohamed Said mit 2:0. Auch nach dem Anschlusstreffer durch Andres Gomez (20.) hatten die Hausherren eine gute Antwort parat und erzielten in Person von Elefterios Theocharis (34.) das 3:1.

Frohnhausen: Starke erste Hälfte gegen Homberg

Mit diesem überraschenden Ergebnis bat Schiedsrichter Marco Lechtenberg zum Pausentee. „Wir haben eine überragende erste Halbzeit gespielt. Das war wirklich sehr stark“, resümierte Frohnhausens Trainer Issam Said nach dem Schlusspfiff.

Lesen Sie hier: Frohnhausen zwischen Landesliga und Niederrheinpokal.

In der zweiten Hälfte machte der Favorit aus Homberg dann mehr Druck und verkürzte in der 54. Minute, dank dem ersten Treffer von Kazelis, auf 2:3. Als Robin Barth, Torjäger des Landesligisten, in der Schlussviertelstunde mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde, entwickelte sich für Frohnhausen eine Abwehrschlacht. Bis zur 89. Minute und dem Ausgleich von Kaito Nakamikawa hielt das Bollwerk stand. Der Doppelpack von Kazelis (94.) war dann der endgültige Knockout.

Said hatte anschließend gemischte Gefühle und schwankte zwischen Stolz und Enttäuschung: „Je länger das Spiel dauerte, umso stärker wurde Homberg. Der Knackpunkt war der Platzverweis. Mit zehn Mann war es sehr schwer. Am Ende waren wir leider stehend K.o. – kein Vorwurf an meine Mannschaft. Die Jungs haben einen super Fight abgefackelt und sich in alles reingehauen. Leider haben wir uns nicht belohnt, was sehr schade war. So läuft es manchmal im Fußball.“

Am Sonntag (15 Uhr) geht es für die Said-Elf in der Liga mit dem Heimspiel gegen BW Dingden weiter.

VfB Frohnhausen – VfB Homberg 3:4 (3:1)

Tore: 1:0 I. Said (1.), 2:0 M. Said (14.), 2:1 (20.), 3:1 Theocharis (34.), 3:2 (54.), 3:3 (89.), 3:4 (90.+4.).

Besondere Vorkommnisse: Gelb-Rot gegen Barth (Frohnhausen, 76. Minute).

Hier gibt es alle News aus der Essener Fußballszene.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen