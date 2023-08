Patrick Korte steht in Essen im Ring: Alle Infos zum Kampf

Essen. Patrick Korte steigt an diesem Samstag wieder in den Ring. Er peilt den 20. Sieg als Profiboxer an. Die Informationen zum Fight in Essen.

Knapp 14 Monate nach seinem Unentschieden gegen den Argentinier Jorge Alejandro Arias wird Patrick Korte an diesem Samstag zum zweiten Mal in seiner Karriere in der Essener Eissporthalle boxen. Gegen den gebürtigen Mazedonier Alen Lauriolle peilt „Big Patrick“ seinen 20. Sieg als Profiboxer an.

„Die Vorbereitung lief gut und ich habe wirklich gut trainiert. Natürlich freue ich mich, dass ich wieder in den Ring steigen darf. Ich boxe jetzt auch erstmals mit meinen neuen Veranstaltern. Zum einen ist es die Wohnbau eG mit Frank Skrube und dazu unterstützt mich noch der Sportpark Karnap mit Geschäftsführer Thorsten Kaiser. Darauf freue ich mich sehr“, erklärt Korte im Gespräch mit dieser Redaktion.

Nachdem der 39-Jährige zwei seiner letzten drei Kämpfe verlor, möchte er wieder in die Erfolgsspur zurückfinden. Leicht wird das freilich nicht. Sein Gegner feierte in zehn Fights sieben Siege und ist vier Jahre jünger als Korte. Fünf Mal war Lauriolle in diesem Jahr bereits im Ring, drei Fights entschied er für sich.

Besondere Aktion: Korte kooperiert mit Rot-Weiss Essen

Für seinen 24. Profikampf hat sich der Essener Familienvater in Kooperation mit Rot-Weiss Essen eine besondere Aktion einfallen lassen. Unter Vorlage des Mitgliedsausweises oder der Dauerkarte bekommen RWE-Fans im Fanshop an der Hafenstraße oder bei Sport Duwe zwei Tickets für den Preis von einem, egal in welcher Kategorie. „Ich habe eine enge Bindung zu Rot-Weiss Essen. Ein persönlicher Wunsch von mir war es, den RWE-Fans Vorteile zu verschaffen. Deswegen haben wir die Aktion 2:1 gestartet“, betont der Schwergewichtler.

Die Veranstaltung beginnt an diesem Samstag um 20.30 Uhr, Einlass ist bereits eine Stunde vorher. Beim Hauptkampf von Patrick Korte wird die Essener Band „Kuult“ den Einlauf in den Ring musikalisch begleiten.

Patrick Korte boxt in Essen – die Infos

Ort: Eissporthalle Essen-West (Curtiusstraße 2, 45144 Essen)

Stehplätze: 15 Euro freie Platzwahl

Tribüne Sitzplatz: 25 Euro freie Platzwahl

Innenraum Sitzplatz: 30€ freie Platzwahl (bis auf wenige Plätze)

