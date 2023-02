OSC Werden stand beim Zweiten auf verlorenem Posten

Am Ende gab es eine 0:8-Niederlage beim Favoriten. Nur Spitzenspieler Sebastian Fuchs konnte im Einzel gegen Benjamin Tzschoppe gut mithalten.

Sportvereinigung Sterkrade-Nord II – OSC Blau-Gelb Essen-Werden I 8:0. Im Landesliga-Nachholspiel gegen den favorisierten Tabellenzweiten standen die Werdener in Oberhausen auf verlorenem Posten. Der Außenseiter war zusätzlich durch den Ausfall des verhinderten Stammspielers Dominik Lümmen geschwächt. Carla Mrotzek aus der dritten Mannschaft schloss die permanente Personallücke bei den Damen und zeigte im Doppel gemeinsam mit Annika Zerbst trotz klarer Zwei-Satz-Niederlage eine gute Leistung.

Richtig mithalten konnte aber nur OSC-Spitzenspieler Sebastian Fuchs. Ihm gelang im ersten Herreneinzel gegen Benjamin Tzschoppe, Chef-Landestrainer des Deutschen Badminton Zentrums, der einzige Satzgewinn. Werdens Nummer eins verlor den ersten Satz des umkämpften Matches erst in der Verlängerung mit 20:22 und setzte sich dann in Durchgang zwei mit 21:17 durch. Am Ende musste sich Fuchs dann jedoch im Entscheidungssatz mit 13:21 geschlagen geben.

Alle übrigen Spiele verloren die Blau-Gelben in zwei Sätzen. Trotz der Niederlage hat das OSC-Team als Tabellenfünfter weiterhin vier Zähler Vorsprung auf die Abstiegszone. Gepunktet werden soll im Kampf um den Klassenerhalt in den nächsten beiden Partien Ende Februar und Anfang März gegen die abstiegsbedrohten Konkurrenten TV Datteln III und TSV Heimaterde Mülheim II.

