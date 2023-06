Ole Springer wird dritter Torhüter bei Rot-Weiss Essen

Essen. Der 31-Jährige soll seine Erfahrung an die beiden Keeper Jakob Golz und Felix Wienand weitergeben. Zuletzt bei Werder Bremens Reserve.

Rot-Weiss Essen hat sich die Dienste von Ole Springer gesichert. Der 31-Jährige wechselt von Werder Bremens U23 an die Hafenstraße, unterschreibt einen Vertrag bis 2025 und vervollständigt als dritter Keeper das Torwart-Team.

Steegmann zu den Gründen der Verpflichtung

Marcus Steegmann, Direktor Profifußball bei RWE, sagt: „Wir waren auf der Suche nach einem dritten Torhüter, der seine Erfahrung an Jakob Golz und Felix Wienand weitergeben kann und der eine ähnliche Rolle schon bekleidet hat. Ole hat bei Werders U23, aber auch stellenweise bei den Profis, diese Position sehr gut ausgefüllt und mit jüngeren Torhütern täglich zusammengearbeitet. Er weiß daher genau, worauf es in der Rolle als erfahrener Ersatzmann ankommt, davon werden Jakob und Felix in der Trainingsarbeit sicherlich profitieren. Wir sind zudem der Überzeugung, dass sich Ole mit seiner positiven Art und einem einwandfreien Charakter hervorragend in unsere Mannschaft einfügen und zu einem guten Teamspirit beitragen wird.“

Nachdem Ole Springer bis 2020 beim Nord-Regionalligisten Lüneburger SK Hansa als Stammtorhüter gesetzt war, kam dem Niedersachsen in der Werder Bremen-Reserve eine Ergänzungsrolle als zweiter Keeper zu. Unter anderem kommt der Schlussmann in seiner Karriere auf 170 Einsätze in der Regionalliga Nord. Neben Lüneburg und Bremen zählen auch Eintracht Norderstedt, der VfR Neumünster, der FC Elmshorn und der FC St. Pauli zu Springers Ex-Klubs.

Spiel an der Hafenstraße live verfolgt

„Vor mehreren Jahren habe ich das erste RWE-Spiel live an der Hafenstraße erlebt. Auch wenn die Partie gegen den VfB Homberg kurz vor Weihnachten unverdient verloren ging, haben mich Stadion und Verein beeindruckt“, so Springer, der in seiner Karriere bislang ausschließlich bei Nordklubs das Tor hütete. „Als RWE nun auf mich zukam, war mir klar, dass ich noch einmal eine komplett andere Herausforderung in meiner Laufbahn annehmen möchte. Ich freue mich sehr auf tolle Momente und die Zusammenarbeit mit Manu, Jakob, Felix und allen anderen Teamkollegen.“

