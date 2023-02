Ohne Heinz Hofer ist der ETB Schwarz Weiß einfach undenkbar

An diesem Mittwoch feiert der Ehrenvorsitzende und Träger der „großen Verdienstmedaille des DFB“ seinen 85. Geburtstag. Viele Gratulanten.

Großer Bahnhof für „Mister ETB“: Am heutigen Mittwoch feiert Ehrenpräsident Heinz Hofer seinen 85. Geburtstag, zu dem ihm sicher nicht nur die gesamte ETB-Fußball-Abteilung herzlich gratuliert.

Heinz Hofer verlor schon in den 50er-Jahren sein Herz an den ETB und kümmerte sich nach seiner aktiven Zeit als Spieler in der Amateurmannschaft der Schwarz-Weißen um die Belange der Amateurabteilung am Uhlenkrug. Als am 18. März 1974 die Fußballabteilung als selbstständige Abteilung des Gesamtvereins gegründet wurde, ging Heinz Hofer mit in die Verantwortung und rückte in den Vorstand auf, aus dem er fortan (von einer kurzen Unterbrechung abgesehen) über Jahrzehnte nicht mehr wegzudenken war.

Im Jahr 2019 zollte er dann seiner Gesundheit Tribut und trat nicht wieder für einen Vorstandsposten an. Als Ehrenvorsitzender nimmt er aber noch heute an vielen Vorstandssitzungen seines ETB teil. Er meisterte in der Vergangenheit so manch brenzlige Situation der ETB-Fußballabteilung durch sein finanzielles und persönliches Engagement.

1999 verabschiedete er sich von den „alten Herren“ des ETB, für die er noch viele Jahre „nebenbei“ Fußball spielte. Im gleichen Jahr bekam er die „große Verdienstnadel des DFB“ überreicht. Seinem Engagement ist es auch zu verdanken, dass die ETB-Familie mit der Errichtung eines Clubhauses im Jahre 2000 wieder eine gesellschaftliche Heimat bekam. Am 5. Juli 2004 bekam Heinz Hofer wegen seiner Verdienste für den Essener Fußballsport die Bundesverdienstmedaille überreicht und wurde auf der Jahreshauptversammlung 2007 zum Ehrenmitglied der Schwarz-Weißen ernannt.

Seit 2013 ETB-Ehrenvorsitzender

Die ETB-Fußballabteilung ernannte ihn zudem im September 2013 zum Ehrenvorsitzenden und verlieh ihm im Dezember 2022 die goldene Ehrennadel für seine 65-jährige Vereinsmitgliedschaft.

Es ist sehr fraglich, ob es am Uhlenkrug ohne „Mister ETB“ Heinz Hofer noch Oberligafußball zu sehen gäbe. Ohne seine langjährige Unterstützung wäre der ETB bestimmt in den Niederungen des Essener Fußballs verschwunden. Dazu passend ist auch sein Zitat in der Festschrift zum 100-jährigen Jubiläum der ETB-Fußballabteilung im Jahr 2000: „Mein Leben teilt sich in vier Bereiche auf. Zur Hälfte gehört es der Firma, zu 25 Prozent dem Fußball, nur zu 15 Prozent der Familie und zu 10 Prozent dem Karneval“. Heinz Hofer verkörpert seit Jahrzehnten in einzigartiger Weise den ETB Schwarz-Weiß Essen.

