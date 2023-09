Essen. André Fuhr ist nicht mehr Trainer der MTG Horst – der Verein reagiert auf den großen öffentlichen Druck. Und trennt sich widerwillig.

Der Druck war am Ende zu groß. Der Essener Handball-Verbandsligist MTG Horst stellt seinen Trainer André Fuhr frei, nur etwas mehr als einen Monat, nachdem der Klub die Verpflichtung offiziell gemacht hatte. Gegen den Trainer stehen Vorwürfe der psychischen Gewalt im Raum.

Umstritten war die Verpflichtung von Beginn an. Die Essener sahen vor allem eine sportliche Chance, ihre Herrenmannschaft mit dem Handball-Fachmann, der mit dem Frauenteam von Borussia Dortmund Deutscher Meister geworden war, nach vorne zu bringen. Nach nicht einmal zwei Monaten im Amt wurde der öffentliche Druck aber zu groß – nun zieht die MTG die Reißleine.

Essener Verein gerät von mehreren Stellen unter Druck

„Die Vereinsführung sieht sich gezwungen, André Fuhr freizustellen, da sich im Vereinsumfeld ein öffentlicher Druck aufgebaut hat, der das einwandfreie Image des Vereins nachhaltig schädigen könnte“, heißt es in einer Stellungnahme des Klubs, die dieser Redaktion vorliegt.

Unter anderem war der Verein in den vergangenen Tagen mit dem Essener Sportbund (Espo), dem Jugendamt der Stadt Essen und auch der Krupp-Stiftung im engen Austausch. Mit allen drei Institutionen arbeitet die MTG zusammen. Und erhält teils finanzielle Zuwendungen und Spenden.

„Im Espo haben wir einen Ethik-Code, der für Toleranz, Respekt und Würde steht und keine Toleranz gegenüber jeder Form von Gewalt zulässt“, sagt Thorsten Flügel, Geschäftsführer des Espo. Zwar sei es wichtig, jede Form der Vorverurteilung zu verhindern, gleichzeitig betont Flügel aber auch: „Wir haben dem Verein sehr deutlich empfohlen, die Zusammenarbeit so lange ruhen zu lassen, bis die vom DHB einberufene Kommission zu einem Ergebnis gekommen ist.“

DHB-Kommission will Ergebnisse erst 2024 präsentieren

Diese Kommission arbeitet die Vorfälle gegen den ausgebildeten Pädagogen Fuhr auf und hat Ergebnisse für den Herbst 2024 angekündigt. Rund 50 Handballspielerinnen werfen dem 52-jährigen den systematischen Aufbau von Abhängigkeitsverhältnissen, das Ausnutzen seiner Machtstellung sowie psychische Gewalt vor. Fuhr wollte sich gegenüber dieser Zeitung nicht zu den Vorwürfen äußern. Die MTG Horst hatte sich nach intensiven internen Gesprächen trotzdem dafür entschieden, André Fuhr zu verpflichten.

Jetzt kommt der Verein der Empfehlung des Essener Sportbundes nach, sich von Fuhr zu trennen, bedauert diese Entwicklung allerdings. „Für die Vereinsführung war diese Entscheidung nicht einfach, da sie und insbesondere die Abteilungsleitung Handball mit dem Einsatz von André Fuhr außerordentlich zufrieden ist“, heißt es von Vereinsseite. „Der Handballabteilungsleitung wird die Kompetenz von André Fuhr sehr fehlen, weswegen sie diesen Entschluss zutiefst bedauert.“ Laut Stellungnahme des Vorstandes bedauere auch die betroffene Herrenmannschaft die Trennung: „Besonders die erste Herrenmannschaft ist von der sozialen und fachlichen Kompetenz des Menschen André Fuhr mehr als überzeugt und bestätigt dies regelmäßig durch eine hohe Trainingsteilnahme.“ Eine Interviewanfrage an den Kapitän der Mannschaft hatte der Verein in der Saisonvorbereitung abgelehnt.

Peter Rehberg, 2. Vorsitzender der MTG Horst, Michael Hebestreit, Leiter der Abteilung Handball, Eiko Rümker, Geschäftsführer und Maren Fröhlich, stellv. Abteilungsleiterin (v.l.) hatten André Fuhr verpflichtet. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung kritisiert die MTG-Entscheidung

Kritisch war auch die Essener Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung, mit der die MTG an vielen Stellen kooperiert. Unter anderem in dem Projekt „Vorsorgen. Erkennen. Handeln – Essener Sportvereine gegen sexualisierte Gewalt“ – das mit einer Fördersumme von 3000 Euro dotiert ist. „Als gemeinnützige Stiftung dienen wir dem Wohl der Gesellschaft. In unserem Förderhandeln spiegeln sich Werte wie Toleranz, Vertrauen, Respekt und Menschenwürde wider. Wir verurteilen jeden Verstoß gegen diese Werte“, heißt es von der Stiftung.

Die von der MTG Horst getroffene Entscheidung „bedauern wir und distanzieren uns davon. Gegenstand einer internen Prüfung ist aktuell, ob das Förderverhältnis fortgesetzt werden kann. Wir nehmen die Angelegenheit sehr ernst“, heißt es weiter. Künftig weniger oder nicht mehr gefördert zu werden war wohl auch eine der Sorgen der MTG Horst.

Essener Jugendamt ein Kooperationspartner der MTG Horst

„Der Verein arbeitet mit öffentlichen Einrichtungen zusammen. Natürlich ist da das Risiko gegeben, das jemand Konsequenzen zieht“, sagt auch Espo-Geschäftsführer Thorsten Flügel. In der Stadtteilarbeit im Essener Osten kooperiert der Verein so auch mit dem Essener Jugendamt, ging nach einem Treffen auf einem Stadtteilfest auf die Behörde zu.

„Die MTG ist für den Bezirk VII als größter Breitensportverein Essens ein wichtiger und langjähriger Partner vor Ort, um Kinder- und Jugendliche in ihrer Freizeitgestaltung an Sport und soziales Miteinander heranzuführen beziehungsweise anzubinden“, so das Jugendamt in einer Stellungnahme.“ Zwar handele es sich bei der Personalie Fuhr um den Trainer der ersten Herrenmannschaft, trotzdem hoffe man, „dass sich die Situation um die Personalie schnell klärt und Unsicherheiten ausgeräumt werden können.“

Das ist nun passiert – nach 37 Tagen ist das Kapitel André Fuhr bei der MTG Horst beendet.

