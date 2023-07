Oberliga-Tests: ETB und Frintrop siegen – Schonnebeck-Remis

Essen. Der Auftakt rückt näher: Wie sich die Essener Oberligisten ETB Schwarz-Weiß, Adler Union Frintrop und Schonnebeck in ihren Tests geschlagen haben

Der Saisonstart rückt für die Essener Oberligisten immer näher. Der ETB Schwarz-Weiß, Aufsteiger Adler Union Frintrop und die Spvg Schonnebeck haben an diesem Wochenende getestet.

Der ETB war erfolgreich – 2:0 (1:0) siegte Damian Apfelds Mannschaft beim Landesligisten Arminia Klosterhardt. Niko Bosnjak (30.) und Dominik Reichardt (55.) erzielten die Tore für die Schwarz-Weißen, die zur Pause munter durchwechselten.

ETB Schwarz-Weiß steigert sich nach der Pause

Mit dem ersten Durchgang war Apfeld nicht gänzlich zufrieden. „Ein bisschen behäbig“ sei sein ETB vor der Pause gewesen. „Es fehlte einfach die Dominanz im Spiel, die wir dann aber in der zweiten Halbzeit auf den Platz gebracht haben. Da hatten wir“, so Apfeld, „gutes Positionsspiel und eine hohe Intensität. Wir haben hinten dann auch überhaupt nichts mehr zugelassen und zu null gespielt.“

In den letzten Vorbereitungstagen wolle er mit dem Team noch an Feinheiten arbeiten. Bislang ist Apfeld „zufrieden“ mit dem Fortschritt seiner Elf. Zwei Tests stehen vor dem Auftakt in die Saison noch an: gegen Sprockhövel (Mi., 19.15 Uhr, Uhlenkrug) und Schermbeck (So., 15 Uhr, Uhlenkrug).

Sieg in Klosterhardt: ETB ist in guter Form. Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

Auch Oberliga-Neuling Adler Union war an diesem Wochenende erfolgreich. Die Frintroper waren zu Gast bei Fortuna Bottrop und schlugen den Bezirksligisten mit 3:0 (0:0). Timo Dapprich (70.), Elias Brechmann (84.) und Johan Müller (90., Eigentor) sorgten für die Treffer.

Adler Union spürt das Trainingslager – und gewinnt

„Das Ergebnis ist standesgemäß, auch wenn es der Spielverlauf vielleicht nicht war“, sagte Frintrops Trainer Marcel Cornelissen nach der Partie. „Trotzdem ist es für das Feeling und unser Selbstvertrauen wichtig, dieses Spiel gewonnen und zu null gespielt zu haben. Und man muss bedenken, Fortuna Bottrop ist kein Fallobst. Wir kommen aus einem Trainingslager, haben Samstag und Sonntagmorgen noch trainiert, da ist es normal, dass nicht alles optimal läuft.“

Auch wenn das Spiel mit dem Ball noch Luft nach oben habe, habe man es gegen den Ball gut gemacht: „Wir sind einverstanden mit der Leistung unserer Mannschaft.“ Die Frintroper treffen nun noch auf Schonnebecks U19 (Mi., 19.30 Uhr) und Concordia Wiemelhausen (So., 15.30 Uhr), bevor es losgeht.

Bereits am Samstag war die Spvg Schonnebeck gefordert. Sie traf auf den ambitionierten Westfalen-Oberligisten Rhynern und trotzte der Mannschaft ein 1:1 (0:1) ab. Calvin Küper erzielte den Ausgleich für die Schwalben in der zweiten Halbzeit. Krefeld-Fischeln (Do., 19.30 Uhr) und der Lüner SV (So., 15 Uhr) kommen vor dem Saisonstart noch zu einem Test an den Schetters Busch.

Alle News und Berichte aus dem Essener Fußball.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen