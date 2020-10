Oberliga: Krays Plan früh durchkreuzt – Schonnebeck schwach

FC Kray – 1. FC Bocholt 0:2 (0:1). Die „guten Phasen“ möglichst über das ganze Spiel haben, hatte Krays Trainer Dennis Brinkmann im Vorfeld gehofft, dieser Plan war schon nach 60 Sekunden hinfällig: Zu einfach kam der Spitzenreiter auf der linken Angriffsseite bis zur Torlinie durch – und der Ex-Krayer Timur Karagülmez, nicht gerade als Kopfball-Ungeheuer geboren - brauchte nur noch einzunicken: 0:1.

Entsprechend selbstbewusst trumpften die Bocholter danach auf, die Krayer hatten Mühe, im Spielaufbau erst einmal aus der eigenen Hälfte zu kommen. Es dominierten die Gäste, die bereits vor der Pause alles hätten klar machen können. Nach einer sehenswerten Kombination durch die gesamte FCK-Abwehr zog Sergen Sezen (16.) aus zwölf Metern am langen Pfosten vorbei. Takumi Yanagisawa (32.) peilte völlig frei das kurze Eck an – hier war Torhüter Marius Delker aber zur Stelle. Den ersten Schuss aufs Bocholter Tor gab Max Fleer erst nach 41 Minuten ab – bezeichnend für das Angriffsspiel der Platzherren.

Kray hat nach der Pause seine stärkste Phase

Die ihre stärkste Phase nach dem Wechsel hatten, als sie 15 Minuten lang den Favoriten, jetzt höher attackierend, in der eigenen Hälfte beschäftigen konnten. Bei einer Hereingabe kam Rene Biskup nur eine Fußspitze zu spät. Nach einer Stunde setzten die Bocholter zum entscheidenden Konter an. Karagülmez, der zwischendurch untergetaucht war, machte mit dem 2:0 ins kurze Eck (61.) alles klar.

FC Kray: Delker, Poznanski, Büttner, Olatunji, Bimpek, Kehrmann, Kern, Fleer, Biskup, Kazelis (70. Talas), Deljiu (64. Takada). Tore: 0:1, 0:2 Karagülmez (2. u. 61.)

Union Nettetal – Spvg Schonnebeck 1:0 (1:0). Die Spielvereinigung Schonnebeck hat beim Auswärtsspiel am Donnerstagabend in Nettetal wieder ihr anderes Gesicht gezeigt. Beim SC Union Nettetal setzte es eine 0:1 (0:1)-Niederlage. Die Essener müssen somit weiter auf die erhoffte Kontinuität warten. „Das war eine indiskutable Leistung von meiner Mannschaft“, ärgerte sich Schonnebecks Trainer Dirk Tönnies hinterher. „Die Mannschaft, die mehr Herz an den Tag gelegt hat, war Nettetal. Sie haben verdient gewonnen, weil sie mehr investiert haben.“

Den Einzigen, den er aus dieser schwachen Mannschaftsleistung herausnehmen wollte, war Innenverteidiger Kai Nakowitsch. „Ansonsten war das ganz einfach zu wenig. Mit so einer Leistung brauchen wir in keines dieser 44 Spiele zu gehen. Wir haben die Grundtugenden vermissen lassen, was hier gefragt war.“

Schonnebeck rutscht auf den 14. Platz ab

Dabei hätte es gar die Möglichkeit zur eigenen Führung gegeben: Luka Bosnjak war nach 30 Minuten alleine auf Nettetals Schlussmann zugelaufen, hat dann aber den Torwart angeschossen. „Unterm Strich erwarte ich mehr von der Truppe“, so Tönnies deutlich. Den Siegtreffer erzielte Nettetals Nico Zitzen nach einer Standardsituation unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff.

Damit rutschen die Schwalben wieder auf den 14. Tabellenrang ab. Am kommenden Sonntag trifft die Spielvereinigung Schonnebeck dann auf die Sportfreunde Niederwenigern. Tönnies: „Auch die werden versuchen, uns den Spaß am Fußball zu nehmen. Es wird bei uns aber sicherlich Änderungen geben.“

Schonnebeck: Sprenger - Sarr, Nakowitsch, F. Williams (46. Bachmann), Ketsatis - Yerek, Skuppin - Prodanovic (46. Schröder), Barra (72. Vladi), Abrosimov (80. C. Williams) - Bosnjak.

Tore: 1:0 Zitzen (45.).

Zuschauer: 250

