Oberliga-Aufsteiger Adler Union macht weiter auf Erfolgsweg

Essen. Dem 7:1-Sieg über den SV Zweckel folgte tags darauf ein 4:1 bei RW Deuten, wobei die Partie nach 70 Minuten wegen Gewitters abgebrochen wurde.

Eine Vorbereitung nach Maß absolviert Adler Union Frintrop bislang: Zu Hause gegen Bezirksligist SV Zweckel (7:1) und bei Landesligist SV Rot-Weiß Deuten (4:1) verbuchte der Oberliga-Aufsteiger den zweiten und dritten Testspielsieg. Nach leichten Anlaufschwierigkeiten bei der ersten Trainingseinheit sei „die Intensität, mit der wir arbeiten und mit der sich die Mannschaft selbst pusht, inzwischen eine andere“, erklärt Trainer Marcel Cornelissen.

Torjäger Yannick Reimers trifft schon wieder

„Wir bewegen uns schon wieder auf einem ganz anderen Niveau als bei der ersten Einheit. Wir haben ein bisschen gebraucht, um uns zu finden. Jetzt haben wir uns ein bisschen gefunden, jetzt geht’s in die richtige Richtung.“ Beim Testspielsieg gegen Zweckel hatten die Adler in der ersten Halbzeit (3:1), in der Torjäger Yannick Reimers doppelt einnetzte, zwar noch leichte Probleme.

„Da waren wir nicht ganz so griffig. Da hat immer der eine Meter gefehlt, den man machen muss, um das Spiel zu dominieren“, meint Cornelissen. Als der Bezirksligist in der zweiten Halbzeit durchwechselte und die Kräfte nachließen, machte es Frintrop deutlich. „Das war dann schon in Ordnung“, so der Coach.

In Dorsten hingegen überzeugten die Gäste vor allem im ersten Durchgang. 4:0 hieß es zur Pause - „das Ergebnis einer unfassbar guten ersten Halbzeit“, lobte Cornelissen. „Danach haben wir ein bisschen nachgelassen, was völlig normal ist, weil es ein sehr langer Tag war.“ Nach 70 Minuten wurde der Test aufgrund des Gewitters abgebrochen.

Mittwoch beim FC Kray vor echtem Härtetest

Am Vormittag stand bereits der Fototermin auf dem Programm, dazu wurden die Richtlinien für das Verhalten auf und neben dem Platz besprochen. Am Mittwoch (19 Uhr, Buderusstraße) wartet der erste richtige Gradmesser, wenn die Adler bei Oberliga-Absteiger FC Kray testen. „Kray ist nochmal ein anderes Kaliber. Wenn man sieht, was sie so zusammengeholt haben, kommen wir da eigentlich gar nicht dran“, erklärt Cornelissen. „Aber wenn wir da mit einer vollen Kapelle auflaufen, müssen sie uns auch erstmal schlagen.“

