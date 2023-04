Nun sind die Korbjäger von Adler Union nicht mehr zu retten

Nach der 71:83-Niederlage bei der BG Dorsten steht das Team von Tobias Stadtmann vorzeitig als Absteiger aus der 2. Regionalliga fest.

Schon am drittletzten Spieltag der Zweiten Basketball-Regionalliga steht Adler Union Frintrop als Absteiger fest: Das Team von Headcoach Tobias Stadtmann unterlag bei der BG Dorsten mit 71:83. Weil in Iserlohn und Herford die direkte Konkurrenz im Kampf um den Klassenerhalt ihre Spiele gewinnen konnte, müssen die Essener den Gang in die Oberliga antreten.

Emotional konnte sich Frintrop schon vorbereiten

Man hatte sich emotional darauf vorbereiten können in Frintrop. Schon die vergangene Spielzeit 2021/22 war eine zähe Angelegenheit gewesen – der unbedingte Wille, alles für den sportlichen Erfolg zu tun, schien auch in dieser Saison zu fehlen. Der Zweitregionalliga-Meister von 2020 konnte sich nicht mehr aus dem Corona-Loch befreien, so sah es auch Tobias Stadtmann: „Der Abstieg ist vor allem unseren knappen Besetzungen in den Auswärtsspielen, aber auch der mangelnden Trainingsbereitschaft geschuldet. Da sind wir leider nicht wieder voll in Fahrt gekommen. Insgesamt geht der Abstieg sicher in Ordnung und war unter den Rahmenbedingungen auch folgerichtig.“

Gleichwohl lieferten die Essener nach dem 73:65-Sieg gegen Paderborn II nun auch in Dorsten eine gute Leistung ab. Ohne Markus Klotz, der krankheitsbedingt passen musste, dafür mit Carsten Bartels, konnten die Adler eine Achter-Rotation aufbieten, die dem Gastgeber alles abzuverlangen wusste. Gerade defensiv stellte Frintrop den Gegner vor Probleme, kam immer wieder in Transition zu Punkten. Mitte des zweiten Viertels gingen die Essener sogar in Führung (30:29), auch in der zweiten Halbzeit blieb es lange Zeit eng bei wechselnden Führungen.

Schwere Fußverletzung von Carsten Bartels

Der Knackpunkt: Die schwere Fußverletzung von Carsten Bartels . Ein Schock, von dem sich das Team zwar wieder erholen konnte, doch die so nun arg eingeschränkten Wechselmöglichkeiten ließen das Momentum zwei Minuten vor dem Ende der Partie endgültig nach Dorsten schwappen. „Wir haben es geschafft, noch einmal alles rauszuhauen“, so Headcoach Stadtmann zufrieden. „Wir haben uns nur leider nicht belohnen können.“

BG Dorsten – Adler Union Frintrop 83:71 (43:42) Die Viertel: 22:19, 21:23, 8:12, 32:17. Frintrop: Kern (34), Brune (12), Lustermann (11), Doll (5), Jawish (4), Bartels (3), Cox (2), Schäfer, Klotz (dnp), Stadtmann (dnp).

