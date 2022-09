Nordhorn-Lingen bleibt für Tusem Essen ein Angstgegner

Nordhorn. Tusem Essen verliert bei HSG Nordhorn-Lingen mit 23:27, war jedoch bis nach der Pause auf einem guten Weg. Dann tauchen alte Schwächen wieder auf.

Georg Pöhle setzte den Schlusspunkt. Ausgerechnet ein ehemaliger Tusem-Spieler. Der Rückraummann erzielte Sekunden vor Schluss das Tor zum 27:23 (12:13)-Sieg für die HSG Nordhorn-Lingen, Tusem Essen, der über weite Strecken geführt hatte, lange Zeit im Vorteil war, musste auch in der sechsten Liga-Partie in Folge gegen diesen Gegner die Punkte abliefern und muss sich in der Tabelle mit 4:4-Punkten erst einmal im Mittelfeld einrichten.

„Wir machen einfach in den entscheidenden Momenten die Tore nicht gemacht“, sagte Herbert Stauber, Sportlicher Leiter der Essener. Entweder die Gäste erlaubten sich Fehlwürfe oder technische Fehler, zwei verworfene Siebenmeter kommen hinzu. Und diese Schwäche reichte, um diese enge, umkämpfte Partie zu verlieren.

Tusem-Trainer Michael Hegemann reagierte genau richtig, als er vor dem Anpfiff meinte, dass mit Dauer der Misserfolgsserie auch die Wahrscheinlichkeit steige, dass diese miese Bilanz mal ein Ende haben würde. Seine Jungs zeigten alles andere als zu viel Respekt vor dem Angstgegner und waren top eingestellt, als sie im Euregium aufliefen.

https://www.waz.de/sport/lokalsport/essen/fuer-tusem-essen-ist-nordhorn-lingen-ein-wahrer-angstgegner-id236498225.html

Tusem Essen zeigt ambitionierten Gastgebern die Stirn

Von Beginn an boten sie den ambitionierten Gastgebern, die nach zwei Niederlagen schon unter Druck standen, die Stirn. Und nach einer Viertelstunde führten die Essener erstmals mit einem Zwei-Tore-Vorsprung (8:6), den sie auch mit harter Arbeit verteidigten. Manchmal überhart, fanden zumindest die Schiedsrichter, die gleich drei Mal Rot gegen Essen zückten. Alex Schoss (23.) unterband einen gegnerischen Gegenstoß mit zu viel Körpereinsatz (23.), dann wurde Abwehrchef Malte Seidel bestraft, als er Poehle unglücklich im Gesicht traf (52.). Und schließlich wurde Tim Müller nach einem Kopftreffer vom Siebenmeterpunkt vom Feld geschickt.

Mittelmann Justin Müller von Tusem Essen traf vier Mal, vergab aber auch einmal vom Punkt und sah am Ende Rot. Foto: Michael Gohl

Es blieb ein zähes Ringen, und Kopf an Kopf ging es Richtung Halbzeitpause. In der letzten Spielminute überschlugen sich die Ereignisse, typisch für dieses Duell. Wieder einmal hatte der Essener Keeper Lucas Diedrich Julian Possehl entzaubert, im Gegenzug traf Tim Rozmann zum 12:11 trotz Unterzahl. Das war an diesem Tag eine Spezialität der Gäste, denn in den ersten 30 Minuten trafen sie gleich fünf Mal, als sie dezimiert waren. Nach einem Steal erhöhte Finley Werschkuhl sogar auf 13:11, Nordhorns Possehl gelang noch das 12:13.

Auch nach der Pause sind Essener gut im Spiel

Die Essener machten nach der Pause dort weiter, wo sie aufgehört hatten. Es waren noch keine drei Minuten gespielt, da führte der Tusem mit 15:12. Was nicht beruhigen konnte, bei diesem intensiven Duell. Beim Stand von 16:16 (39.) nahm Hegemann eine Auszeit, nachdem Nordhorn mit zwei Treffern in Folge ausgeglichen hatte. Die meiste Zeit hatte der Tusem vorn gelegen, doch Possehl schaffte schließlich wieder ein 18:17.

In den letzten Minuten verlor der Tusem schließlich die Kontrolle und musste abreißen lassen. Als Felix Klingler nur die Latte traf, erhöhte die Hausherren in Unterzahl auf 20:18 (49.). Und Morante verlor den Ball nach einem technischen Fehler. Klingler scheitert mit einem Siebenmeter an Ravensbergern, im Gegenzug fiel das 22:19 durch Visser (54.). Als der Tusem erneut einen Siebenmeter beim Stand von 22:25 (59.) vergab, war die Partie gelaufen.

So haben sie gespielt

Nordhorn-Lingen: Ravensbergen, Buhrmester - Marschall (1), Stegefelt (1), Fernandez (10/5), Terwolbeck, de Boer (1), Visser (3), Simovic (1)m Possehl (4), Pöhle (2), Kalafut (4).

Tusem: Bliss, Dietrich - Ellwanger(2), Rozman (1), Wolfram, Dangers (1), Homscheid, Eißing (1), Szczesny (3), Müller (4), Seidel, Morante (1/1), Klingler (5/4), Werschkuhl (5), Schoss, Maxim.

Siebenmeter: 5/ 6 - 5/7. Zeitstrafen: 6 - 6 (3 x Rot/Schoss, Seidel, Müller).

Zuschauer: 1824.

Spielfilm: 3:3 (5.), 6:7 (13.), 7:9 (17.), 10:9 (25.)11:11 (27.), 11:13 (30.), 12:12 (Hz.) - 12:15 (33.), 16:16 (39.), 18:18 (44.), 20:18 (49.), 22:19 (54.), 23:20 (56.), 24:22 (5826:22 (60.), 27:23 (60.).

Hier gibt es alle News aus dem Sport in Essen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen