Noel Futkeu verlässt den ETB: Wechsel zu Eintracht Frankfurt

Essen. Noel Futkeu wechselt vom ETB zu Eintracht Frankfurt und kommt seinem großen Traum immer näher. Das erhofft sich der Bundesligist von dem Essener.

Von der Oberliga in die Bundesliga? Das ist Noel Futkeus großer Traum, wie er dieser Redaktion in einem Interview erzählt hat. Er kommt ihm ein großes Stück näher: Der 20-Jährige wechselt im Sommer vom ETB Schwarz-Weiß zu Eintracht Frankfurt. Bei den Hessen hat er einen Vertrag bis 2026 unterschrieben.

Bei der SGE wird er in der zweiten Mannschaft zum Einsatz kommen. Sie spielt in der Hessenliga, steht kurz vor dem Aufstieg in die Regionalliga Südwest. Dort kann sich Futkeu für die Bundesliga-Mannschaft empfehlen und weiterentwickeln. „Mit Noel Futkeu konnten wir einen der herausragenden Oberliga-Angreifer für uns gewinnen, der von zahlreichen Klubs umworben wurde“, freut sich Alexander Richter, der Leiter des Frankfurter Nachwuchsleistungszentrums.

Futkeu bekommt in Frankfurt „die perfekte Plattform“

Richter, der das Ruhrgebiet bestens kennt, denn jahrelang war er in gleicher Rolle beim VfL Bochum tätig, ergänzt: „Mit 20 Jahren bringt er großes Potenzial mit, in unserer U21 bekommt er die perfekte Plattform, um sich in den kommenden Jahren bestmöglich weiterzuentwickeln. Gleichzeitig wird er der Mannschaft mit seinen fußballerischen Fähigkeiten weiterhelfen.“

In dieser Saison sorgt Futkeu in der Oberliga Niederrhein für Furore: Der gebürtige Essener hat in 30 Ligaspielen 30 Tore erzielt und bereitete sieben weitere vor. Dass er den ETB verlassen würde, war klar – die Frage war nur, wohin. Vor wenigen Wochen absolvierter der hochtalentierte Stürmer ein Probespiel beim niederländischen Erstligisten FC Twente.

Auch Zweitligist 1. FC Magdeburg um Trainer Christian Titz soll an ihm interessiert gewesen sein. Titz kennt Futkeu noch von Rot-Weiss Essen. Dort verbrachte der Deutsch-Kameruner einige Jahre in der Jugend. Von RWE ging er zum 1. FC Köln, dann zog es ihn zu Schwarz-Weiß – die Farben trägt er ab dem Sommer auch, dann aber in Frankfurt.

Hier finden Sie alle News und Hintergründe aus der Essener Fußballszene.

