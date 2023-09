Jason Söntgerath (r.) lebt seinen Traum von der NFL. Er trainiert in der Academy in England.

American Football NFL-Traum lebt: So trainiert ein Essener Football-Talent

Essen. Vor zwei Jahren mit dem American Football angefangen, trainiert Jason Söntgerath nun in England für den NFL-Traum. Wie sein Alltag dort aussieht.

Auf einmal geht alles ganz schnell. Jason Söntgerath wird von der NFL Academy zum Tryout in Düsseldorf eingeladen, das 18-jährige Talent setzt sich durch. „Das war der Startschuss“, erinnert er sich im Gespräch mit dieser Redaktion.

Bei einem Video-Call erhält er die Information, dass er die Möglichkeit bekomme, seinen schulischen und sportlichen Weg in Loughborough im Vereinigten Königreich fortzusetzen. Kurze Zeit später ist der Vertrag unterschrieben, ein paar organisatorische Dinge müssen noch geklärt werden, dann geht’s los.

NFL bildet die Talente in England aus

„Die Chance, dass ich jetzt weggehe, sei ja jetzt richtig real, meinten meine Eltern“, so Söntgerath. Vorher hatten sie das Talent ihres Sohnes gar nicht greifen können, ihn fast ein bisschen belächelt, als er erzählte, dass er „schon ganz gut“ sei. Jetzt ist er einer von acht deutschen Athleten, die von dem Weg in die amerikanische National Football League (NFL) träumen: Seit Ende Juli absolviert der gebürtige Velberter eine Art Stipendium an der Loughborough University – einer der renommiertesten Sportuniversitäten weltweit.

Der akademische Teil der Ausbildung läuft über die Schule der Loughborough University, erzählt er, alles Sportliche läuft unter dem Namen der NFL Academy. Das Talentsichtungs- und Förderprogramm basiert auf einem High-School-Konzept, wie es in den Vereinigten Staaten der Fall ist. „Die NFL Academy in Loughborough eröffnet talentierten Nachwuchsspielern aus verschiedenen Ländern einen Weg in den amerikanischen College Football und schafft eine weitere Möglichkeit für junge Football-Talente, sich für eine Profikarriere zu qualifizieren“, erklärt Alexander Steinforth, General Manager NFL Deutschland.

Essener ist Fan der Seattle Seahawks

Die Faszination Football entsteht bei Söntgerath im Jahr 2014, als die Seattle Seahawks den Super Bowl gewinnen. Ab diesem Zeitpunkt verfolgt er die Sportart. „Ich hatte aber nie vor, es selbst zu spielen“, erklärt das Talent. Vor rund zwei Jahren erst schnappt Söntgerath sich seinen besten Freund, die beiden absolvieren ein Probetraining beim nächstgelegenen Verein, den Assindia Cardinals in Essen. Zu diesem Zeitpunkt weiß er noch nichts von seiner Begabung.

In den letzten Zügen der Saison trainiert er noch mit der U16, ehe seine Karriere im Folgejahr in der U19 richtig beginnt. „Ich habe relativ schnell gemerkt, dass ich ein gewisses Grundtalent habe – auch, was das Spielverständnis angeht“, sagt der Wide Receiver. „Ich war immer schon ein bisschen schneller als viele meiner Klassenkameraden.“ Söntgerath sei ein „sehr ehrgeiziger Typ“, sagt sein ehemaliger U19-Coach Oliver Kluss. „Er wollte immer trainieren – egal, wie viele Leute da waren.“ Der Youngster hatte laut Kluss auch Angebote aus der Jugendbundesliga. „Trotzdem ist er uns treu geblieben und da geblieben, wo er Football gelernt hat.“

Söntgerath überzeugt in seinem ersten Jahr

Und das soll schon bald belohnt werden: Während der Saison nimmt Söntgerath eine immer wichtigere Rolle im Team ein, sammelt ein paar Highlights und erstellt nach seiner Rookie-Spielzeit, nach der er zum Rookie des Jahres des Teams gewählt wird, ein Highlight-Tape, das er auf Twitter veröffentlicht. „Ich hatte da eigentlich gar keine Hoffnungen, dass jemand darauf aufmerksam werden könnte. Ich dachte mir: Einfach mal machen – selbst, wenn es nur für die Erinnerung ist“, erklärt Söntgerath die Idee dahinter.

Läuft den Verteidigern davon: Jason Söntgerath. Er trainiert an der NFL-Academy. Foto: Söntgerath/NFL

Nach knapp der Hälfte der zweiten Saison in Essen kontaktiert ihn der Wide-Receiver-Coach der NFL Academy; ihm gefällt, was er auf dem Highlight-Tape gesehen hat. Söntgerath wird zum Tryout eingeladen, setzt sich durch. Rund zwei Monate später lebt er den NFL-Traum in Loughborough – sein Leben hat sich um 180 Grad gedreht.

Essener ist zum ersten Mal in einem anderen Land

Zum ersten Mal lebt der 18-Jährige allein, erstmals sei er überhaupt in einem anderen Land, erzählt er, „weil ich mit meinen Eltern immer Urlaub in Deutschland gemacht habe“. Die ersten anderthalb Wochen seien schon hart gewesen. „Das war eine krasse Umstellung“, sagt Söntgerath. Durch die vielen deutschsprachigen Kollegen sei es aber leicht, sich eine Bubble aufzubauen.

Der Alltag ist ohnehin eng getaktet: In den ersten Wochen absolvierten die Spieler ein Trainingscamp, um sich auf die Saison vorzubereiten, weil die Schule zu diesem Zeitpunkt noch nicht gestartet war, erzählt Söntgerath. Die begann erst Anfang dieser Woche. Mehrmals pro Woche ging‘s morgens ins Fitnessstudio, bei Breakfast, Lunch und Dinner konnten sich die Spieler stärken, dazwischen wurde ein bis zwei Mal täglich trainiert, dazu gab‘s mehrere Video-Analysen der Einheiten.

Jason Söntgerath (r.) im Locker-Room der NFL-Academy im englischen Loughborough. Foto: Söntgerath/NFL

„Dann bist du eigentlich auch schon gut kaputt und gehst dann schlafen“, erklärt er schmunzelnd. Trainiert und ausgebildet werden die Talente von ehemaligen NFL-Coaches. Cheftrainier ist Steve Hagen, der bereits als Assistent-Coach für die Cleveland Browns und New York Jets arbeitete. Zuletzt sei sogar der ehemalige Headcoach der Denver Broncos und Houston Texans zu Gast gewesen, von dem sich die Spieler Tipps abholen konnten. „Da habe ich gemerkt, dass das hier echt richtig groß ist.“

College-Karriere in den USA ist das nächste Ziel

Seine schulische Ausbildung darf aber natürlich nicht zu kurz kommen: In Deutschland schloss Söntgerath die elfte Klasse ab, zwei Jahre muss er in England noch die Schule der Loughborough University besuchen. „Dann habe ich praktisch mein englisches Abitur.“

Der Fokus aber liegt natürlich auf dem Football. Söntgerath träumt von der NFL. „Ich weiß aber natürlich auch, wie unwahrscheinlich das ist. Mein Ziel, das ich gerade anstrebe, ist, erst einmal aufs College zu kommen.“ Es sei sein Traum, sich mit Football eine gute Ausbildung zu ermöglichen. Die volle Unterstützung von seinen Eltern hat Söntgerath – und das, obwohl der finanzielle Aspekt natürlich nicht zu vernachlässigen ist. „Meine Eltern haben keine Sekunde gezögert und mich sofort unterstützt – und tun das auch weiterhin“, sagt Jason Söntgerath. „Auch meine Freunde freuen sich sehr, sind neugierig – und manchmal auch neidisch.“

