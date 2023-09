Nach Pokal-Pleite: Moskitos konzentrieren sich auf Play-offs

Essen. Skaterhockey-Erstligist Moskitos scheitert beim Pokal-Final-Four bereits im Halbfinale an Duisburg und belegt Platz drei. Das sind die Gründe.

Der Essener Skaterhockey-Erstligist Moskitos hat die Titelverteidigung im ISHD-Pokal beim Final-Four-Turnier in Krefeld verpasst. Bereits im Halbfinale gegen die Duisburg Ducks war nach der 7:8 (3:3, 0:3, 3:0, 1:1, 0:1)-Niederlage nach Penaltyschießen Endstation.

Im Spiel um Platz drei gegen Zweitligisten Deggendorf Pflanz betrieben die Essener „Schadensbegrenzung“, wie es Moskitos-Chef Thomas Böttcher formulierte, und qualifizierten sich durch den 8:4 (2:0, 4:3, 2:1)-Sieg für den Europacup der Pokalsieger („Men Challenge Cup“). Im Finale sicherte sich Duisburg den Titel mit einem 10:0 gegen TV Augsburg II.

Für die „Mücken“ war das Abschneiden „sehr enttäuschend“, so Böttcher. „Wir sind sicherlich der Favorit im Halbfinale gewesen.“ Der Rolle wurde sie allerdings nie gerecht – vor allem nicht in den ersten beiden Dritteln. Haben die Moskitos die Ducks etwa unterschätzt? „Ja“, meint Böttcher. „Duisburg mit auch nur mit zehn Leuten angetreten. Das haben wir vielleicht am Anfang zu locker genommen, weil wir sie in den letzten Jahren immer geschlagen haben.“

Moskitos sind gegen Duisburg erst nach zwei Drittel aufgewacht

Nach 40 Minuten lagen die Moskitos, die mit 3:1 geführt hatten, 3:6 hinten. „Wir sind erst nach zwei Dritteln aufgewacht und haben dann das abgerufen, was eigentlich in uns steckt“, erklärt Böttcher. Man habe das Spiel einfach „leichtfertig“ hergeschenkt. Zwar retteten sich die Essener durch den späten Ausgleich von Fabian Lenz in die Overtime und dann ins Penaltyschießen, doch dort war Duisburg kaltschnäuziger. Duisburg habe es mehr gewollt, meint Clubchef Böttcher, der aber relativ gelassen blieb: „Dann holst du eben mal keinen Titel.“

Im Spiel um Platz drei schossen sich die Moskitos zügig eine 5:0-Führung heraus, bevor Deggendorf nach dem Essener Torwart-Wechsel von Marvin Frenzel zu Mika Gleixner noch mal enger gestalten konnte. Bitter: Daniel Breves verletzte sich im „kleinen“ Finale und dürfte beim Play-off-Start in die Best-of-Three-Serie gegen die Düsseldorf Rams am Samstag (17 Uhr, Raumerstraße) fehlen. „Jetzt müssen wir den Fokus schnell nach vorne richten“, erklärt Böttcher. „Ich glaube schon, dass das Pokal-Abschneiden erstmal ein Dämpfer ist. Wir spielen gegen eine unangenehme Mannschaft und müssen den Schalter jetzt schnell umlegen.“

