MTG Horst will die Spitze nicht wieder hergeben

Herren-Verbandsliga

TTG Menden - MTG Horst (So. 10).

Die Horster treten die Reise ins Sauerland zum Tabellen-Schlusslicht als Spitzenreiter an. Allein diese Konstellation macht deutlich, dass von der Sechs um Benny Burgmer ein klarer Sieg (Hinspiel 9:1) erwartet wird, denn die noch punktlosen Gastgeber stehen als Absteiger schon so gut wie fest.

Meiderich 06/95 – TTV Altenessen (So. 11). Der Kantersieg des Tabellenführers in Frintrop hat dem TTVA klar gezeigt, wie hoch die Trauben in Duisburg hängen, um das 8:8 aus dem Hinspiel wiederholen zu können. Selbst dieses Ergebnis wäre für die auf Rang sechs zurückgefallenen Altenessener schon als Erfolg zu werten.

TTC Bottrop - Adler Union Frintrop (Sa. 15). Wie hat Adler Union das Debakel daheim gegen Meiderich verkraftet? Die Antwort und die Tatsache, in Bottrop meistens den Kürzeren gezogen zu haben, stellt den Tabellendritten vor einer Charakterfrage, die nicht leicht zu lösen ist, denn schon der 9:5-Erfolg in der Vorrunde musste hart erkämpft werden.

Herren-Landesliga

DJK Franz-Sales-Haus – Preußen Elfringhausen (So. 11, Sportzentrum Ruhr). Die erste Saisonniederlage wird die Gastgeber nicht so sehr aus dem Konzept gebracht haben, um gegen das noch sieglose Schlusslicht einen klaren Sieg einfahren zu können.

Adler Union Frintrop III - TTC Werden (Sa. 18.30, TH Ackerstr.). Die auf jeden Zähler angewiesenen Frintroper möchten ihre Chance im Derby gerne nutzen, sind aber nur Außenseiter.

MTG Horst II - PSV Oberhausen II (Sa. 18.30, TH Lindkenshofer Weg). Nach dem mageren Unentschieden in Kupferdreh bietet sich der MTG-Reserve gegen den Tabellendritten die Möglichkeit, sich zu rehabilitieren.

SG Schönebeck - Adler Union Frintrop II (Sa. 18, TH Eichendorffschule). Erneut haben es die Schönebecker mit einem Gegner aus dem Spitzenquartett zu tun und stehen im Duell der beiden Nachbarn vor einer wohl unlösbaren Aufgabe.

Union Mülheim II - TV Kupferdreh (So. 11). Bis zum rettenden Ufer sind es für den TVK inzwischen schon acht Punkte, die das Erfolgsduo Bartels/ Kästner selbst mit einem Überraschungssieg in Mülheim allein nicht aufholen kann.

NRW-Liga Damen

Tus Hiltrup - SG Steele (Sa. 18.30). In Hiltrup macht man sich noch Hoffnungen, Spitzenreiter Annen abfangen zu können. Gegen Steele im Hinspiel über ein 7:7 nicht hinausgekommen zu sein, als sogar Kornelia Ruthenbeck fehlte, tat vor allem weh. Das Team wird sich darum besonders ins Zeug legen, um die Scharte auszuwetzen, aber auch die in den letzten sechs Begegnungen unbesiegten Schwarz-Gelben fahren nicht chancenlos nach Münster.

Damen-Verbandsliga

DSJ Stoppenberg – TTC Wuppertal II (Sa. 18.30, TH Hövelstr.). Wenn es in den anderen Spielen optimal läuft, stehen die Stoppenbergerinnen schon an diesem Wochenende als Meister fest. Dass sie selbst gegen den Tabellenletzten einen klaren Erfolg landen werden, steht nicht außer Frage.

Tus Holzen-Sommerberg - DJK Franz-Sales-Haus (Sa. 18.30). Nach drei Niederlagen in der Rückrunde haben die FSH-Damen ihre eigenen Titelchancen verspielt, könnten jedoch mit einem Sieg beim derzeitigen Zweiten diesen auf der Position noch ablösen.