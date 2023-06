Moskitos verpflichten Youngster von der Düsseldorfer EG

Essen. Eishockey-Oberligist Moskitos verpflichtet Angreifer Maksim Anton fest von der Düsseldorfer EG. In Essen ist der Angreifer kein Unbekannter.

Die Moskitos Essen setzen ihre Jagd nach jungen Talenten fort: Nach den Verpflichtungen von Michael Gottwald (20), Justus Roth (18) und Tim Lutz (19) hat der Eishockey-Oberligist in Maksim Anton den nächsten Youngster fest verpflichtet. Der 19-Jährige kommt aus dem Nachwuchs der Düsseldorfer EG nach Essen, ist allerdings kein gänzlich Unbekannter am Westbahnhof. Anton, der auch schon für den Erstliga-Kader der DEG nominiert wurde, stand bereits in der abgelaufenen Saison mit einer Förderlizenz in neun Spielen für die Moskitos auf dem Eis.

Der gebürtige Bochumer wurde im Rahmen der Verpflichtung von Moskitos-Coach Danny Albrecht kurz vor dem Jahreswechsel als Neuzugang vorgestellt, jetzt stürmt er auch fest für die „Mücken“. „Wir werden eine junge und hungrige Mannschaft haben, in der es Spaß machen wird, sich zu entwickeln. Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass die neue Spielzeit eine erfolgreiche wird“, erklärt Anton.

Moskitos-Trainer Albrecht lobt U-Nationalspieler Anton

Der Angreifer, der in seiner Jugend auch schon für den Herner EV spielte, durchlief in den letzten Jahren sämtliche Nachwuchsmannschaften der DEG und verbuchte bereits Einsätze in der U16- und U18-Nationalmannschaft. Ende Juni wird Anton am Lehrgang des U20-Nationalteams teilnehmen. Er zähle damit zu den besten Spielern seines Jahrgangs, heißt es in der Vereinsmitteilung.

„Maksim bringt gute Anlagen und viel Talent mit. Jetzt heißt es, diese Voraussetzungen zu bündeln und so zu entwickeln, dass wir viel Freude an ihm haben werden“, erklärt Albrecht.

Moskitos Kader-Übersicht 2023/24

Tor: Bastian Flott-Kucis, Justus Roth.

Abwehr: René Behrens, Fabio Frick, Niklas Heyer, Tim Junge, Michael Gottwald.

Angriff: Enrico Saccomani, Alexej Dmitriev, Robin Slanina, Sandis Zolmanis, Elvijs Biezais, Alexander Komov, Lars Stelzmann, Nicolas Cornett, Tim Lutz, Maksim Anton.

