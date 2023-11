Moskitos-Trainer Albrecht fordert vor Heimspiel Demut ein

Rostock. Nach dem 2:3 in Rostock kommt am Sonntag der Tabellenvorletzte Herford an den Westbahnhof. Diese Schlüsse ziehen die Moskitos aus der Niederlage.

Als Danny Albrecht auf der Pressekonferenz nach der 2:3 (1:0, 1:1, 0:1, 0:1)-Niederlage in Rostock darauf angesprochen wurde, dass man sich ja sicherlich etwas anderes vorgestellt habe, wurde der Trainer der Moskitos Essen deutlich: „Wir haben uns das ja nicht anders vorgestellt. Wir müssen mal ein bisschen demütig bleiben Alle erzählen immer nur von Tabellenführer und erster Platz.“ Den hat der Essener Oberligist allerdings vor dem Heimspiel am Sonntag (18.30 Uhr, Westbahnhof) gegen den Herforder EV an die Hannover Scorpions abgegeben.

Immerhin einen Punkt verbuchten die Moskitos an der Ostseeküste nach einer 2:0-Führung. Albrecht sprach dennoch von einem „gewonnenen“ Punkt. „Die Leute können nicht erwarten, dass wir hier alles gewinnen und wegschießen.“ Demütig bleiben und erfolgreich sein, mit diesem Motto gehen die „Mücken“ die Aufgabe an diesem Sonntag gegen den Tabellenvorletzten Herford an.

Moskitos erwarten angeschlagenen Gegner aus Herford

Die Ice Dragons kommen nach der 2:9-Niederlage gegen die Hannover Scorpions beim Debüt von Trainer Risto Kurkinen vermutlich noch immer verunsichert an den Essener Westbahnhof. Es werde keine leichte Aufgabe, ahnt Albrecht: „Es ist eine gefährliche Mannschaft, die individuell ganz gut besetzt ist.“ Und Albrecht kann nur in Ansätzen einschätzen kann, was man von den Ostwestfalen unter neuer Leitung erwarten können.

An der Ostsee, kritisiert Albrecht, hätte seine Mannschaft nur „Phasen-Eishockey“ gespielt. „In einigen Phasen waren wir sehr gut, sehr fleißig. In anderen sind wir herumgeglitten, waren soft und haben unsere Arbeit nicht gemacht“, analysierte der Coach. Über weite Strecken der Spielzeit, besonders im ersten Drittel, hatten die Gäste die Kontrolle, schnappten sich durch ihren griffigen Forecheck immer wieder früh die Scheibe und ließen nur wenig zu.

In zwei Phasen klappte das allerdings nicht wie erhofft: In den Schlussminuten des Mittel- und Schlussdrittels, als die Piranhas die „Mücken“ mitunter in große Bedrängnis und Schwierigkeiten brachten. „Im zweiten Drittel haben wir es nicht mal geschafft, die Scheibe über die Bande zu chippen und hatten dann teilweise Zwei-Minuten-Wechsel, wo dann jeder platt ist.“

2:0-Führung der Moskitos nur scheinbar komfortabel

In der schwachen Phase im letzten Abschnitt seien es die Kleinigkeiten gewesen, die die „Mücken“ nicht richtig gemacht hätten. Dabei schien die 2:0-Führung doch komfortabel. Dass man nach dem zweiten Treffer nicht mehr genug für die Offensive getan habe, wies Albrecht zurück. „Es ging trotzdem einiges nach vorne, nur halt nichts rein. Wir waren nicht zielstrebig genug in den Abschlüssen und in der offensiven Zone.“

Wer Tore schießen wolle, müsse zum Tor gehen. „Dann muss ich auch da reingehen, wo es weh tut und man vielleicht mal eine Scheibe abkriegt. Es kann halt nicht jede Reihe wie unsere erste das spielerisch lösen.“ Dann müsse man andere Lösungen finden, „und die anderen, das muss man auch sagen, haben heute keinen Weg gefunden, etwas aufs Scoreboard zu bringen.“

Einmal mehr hatte die erste Reihe um die lettischen Angreifer Sandis Zolmanis und Elvijs Biezais die Führung besorgt. „Nein, sie machen ja auch sonst fleißige Arbeit – zum Beispiel in Unterzahl.“ Kurios: Nicht einmal durften die „Mücken“ in Überzahl spielen. Insgesamt verteilten die Schiedsrichter nur zwei Strafminuten, die auf das Essener Konto gingen.

So haben sie gespielt

Rostock Piranhas – Moskitos 3:2 n.V.

Drittel: 0:1, 1:1, 1:0, 1:0.

Tore: 0:1 Zolmanis (4.), 0:2 Biezais (34.), 1:2 (38.), 2:2 (54.), 3:2 (61.).

Strafminuten: Essen 2 – Rostock 0. Zuschauer: 1061.

