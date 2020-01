Essen. Bei den Black Dragons in Erfurt oder am Sonntag gegen die Rostock Piranhas müssen die Essener mit dem Siegen anfangen, sonst wird es kritisch.

Moskitos stehen vor zwei Richtungsspielen

Aus einer ungewohnten Position heraus starten die Wohnbau Moskitos ins neue Jahr. In den vergangenen Spielzeiten tummelte sich der ESC nun mitten im heißen Rennen um die besten Playoff-Platzierungen. Davon können die Essener derzeit nur träumen - bei ihnen beginnt 2020 mit zwei Kellerduellen. Erst geht es zu den BlackDragons Erfurt (Freitag, 20 Uhr). Am Sonntag sind die Rostock Piranhas in der Eissporthalle West zu Gast (18.30 Uhr).

Zwei Partien mit richtungsweisendem Charakter

Zwei Partien gegen unmittelbare Tabellennachbarn, die längst keinen vorentscheidenden, aber zumindest richtungsweisenden Charakter aufweisen. Allen voran beim Gastauftritt in Erfurt steht einiges auf dem Spiel für den ESC. Das anfängliche Saisonziel – die Playoff-Teilnahme – haben die Verantwortlichen längst auf das Erreichen eines Pre-Playoff-Rangs (sieben bis zehn) abgestuft. Bei einer Pleite in Erfurt würden sich jedoch selbst die Aussichten auf ein Ticket für die Qualifikationsrunde verfinstern. Die Moskitos belegen derzeit Platz zehn, Erfurt steht einen Punkt dahinter, könnte vorbeiziehen.

„Wir wissen um die Bedeutung dieses Spiels“, sagt Chefcoach Larry Suarez, „und entsprechend werden wir auch auftreten.“ Der US-Amerikaner gibt sich positiv: „Es ist für uns eine Chance, positiv ins neue Jahr zu starten und den zehnten Platz zu festigen.“Läuft alles nach Plan, bekäme der ESC zwei Tage darauf gar die Gelegenheit, mit Rostock eine weitere Partei in den derzeitigen Zweikampf um die Pre-Playoffs reinzuziehen. Sechs Zähler stehen die Piranhas momentan über Essen. Im Optimalfall herrscht am Sonntag Punktgleichstand.

Torwartposition und Kontingentstellen die Problemzonen

Doch Anlass für Optimismus verschafft wohl nur die Tatsache, dass sich beide Kontrahenten zuletzt ähnlich formschwach, wie die Moskitos selbst, präsentierten. Sieben Niederlagen in Serie, sechs Heimspiele ohne Sieg - mit dieser desolaten Bilanz verspielte das Suarez-Team zum Jahresende viel Kredit bei den eigenen Fans. Und auch die Verantwortlichen selbst betonten erst kürzlich, dass „Keiner mit der aktuellen Situation zufrieden“ sei. „Wir suchen nach Lösungswegen, die in den aktuellen Rahmen passen und uns weiter bringen.“

Auf der Tribüne wurden vor allem die Torwartposition und die Kontingentstellen als Problemzonen ausgemacht. Doch der Verein kann die geforderten Verstärkungen aufgrund des ausgeschöpften Etats nicht realisieren. So bleibt den Moskitos vorerst nur eine Möglichkeit, um die schlechte Stimmung zu vertreiben: Sie müssen alsbald anfangen zu siegen.